Noa Argamani : "Après deux ans d’enfer, nous pouvons commencer à guérir ensemble"

Deux ans après les images déchirantes de son enlèvement à moto lors du festival Nova, Noa Argamani a retrouvé son compagnon, Avinatan Or, libéré lundi après 738 jours de captivité à Gaza. Dans un message bouleversant publié sur X, l’ancienne otage a raconté leurs retrouvailles et leur volonté de se reconstruire : « Deux ans se sont écoulés depuis la dernière fois que j’ai vu Avinatan, l’amour de ma vie. Deux ans depuis que des terroristes nous ont séparés sous les yeux du monde entier. »

Noa Argamani, devenue l’un des visages emblématiques du 7 octobre 2023, avait été détenue avec des femmes, des enfants et des personnes âgées, tandis qu’Avinatan Or était maintenu seul, dans les tunnels du Hamas. « J’ai été enfermée pendant 246 jours, Avinatan pendant 738. Mais contre toute attente, nous sommes rentrés. Nous avons gagné notre guerre personnelle », a-t-elle écrit.

Les deux rescapés ont été transportés ensemble en hélicoptère vers un hôpital du centre d’Israël, où ils amorcent leur convalescence. Noa confie ne pas encore avoir « pleinement réalisé ce qui s’est passé » durant ces deux années de terreur. « Le chemin de la guérison sera long, mais nous le ferons ensemble. Nous sommes enfin rentrés à la maison », conclut-elle, remerciant Tsahal et le gouvernement américain pour leurs efforts.