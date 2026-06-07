Nord d’Israël : les petits commerces au bord de l’asphyxie malgré le cessez-le-feu

Les conséquences économiques de la guerre continuent de frapper durement les localités frontalières du Liban. À Avivim, à quelques centaines de mètres de la frontière, le vigneron Meir Biton tente toujours de reconstruire son domaine, détruit par un incendie après avoir été touché à plusieurs reprises depuis le début du conflit. Plus de 70 % de ses commandes ont récemment été annulées et il affirme qu’en l’absence d’aide rapide, il pourrait être contraint de vendre son exploitation.

Dans le kibboutz Dafna, les propriétaires de villas touristiques constatent le même phénomène. Après un bref retour à la normale, les réservations se sont effondrées. « Une seule alerte suffit pour que les clients annulent et que nous nous retrouvions sans revenus », expliquent-ils.

À Zariit, près de la frontière libanaise, la restauratrice Liat Cohen déplore une situation devenue intenable. Son établissement, fermé pendant de longs mois, ne fonctionne aujourd’hui qu’au ralenti pour servir les soldats déployés dans la région. « Chaque jour, je jette de la marchandise », confie-t-elle, dénonçant l’absence d’aides suffisantes.

Même constat à Betzet, près de Rosh Hanikra, où le centre d’accueil touristique de Yaïr Blaustein est quasiment à l’arrêt. « Nous enregistrons une baisse d’environ 90 % de nos revenus », affirme-t-il. Les groupes ont annulé leurs visites et les familles évitent toujours la région.

Malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu, ces entrepreneurs restent sceptiques quant à une reprise rapide. Beaucoup estiment qu’il faudra plusieurs mois de calme durable avant que les visiteurs ne reviennent. D’ici là, ils appellent les Israéliens à soutenir les commerces du nord afin d’éviter une vague de fermetures définitives.