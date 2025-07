Nord d’Israël : les retours des résidents progressent, mais les localités les plus touchées restent désertes

Articles recommandés -

Alors que la situation sécuritaire semble s’être stabilisée dans le nord d’Israël depuis le cessez-le-feu de novembre 2024, les retours d’habitants évacués s’accélèrent. Selon l’armée israélienne, environ 74 % des 60 000 à 80 000 résidents déplacés ont regagné leurs domiciles. Un net progrès par rapport aux mois précédents, où seuls 30 à 40 % étaient revenus.

Cette amélioration s’explique en partie par l’affaiblissement de la présence du Hezbollah dans le sud du Liban. Aucun tir de roquette n’a été recensé depuis décembre 2024, et l’armée affirme maintenir une "supériorité opérationnelle" grâce à cinq avant-postes bien positionnés. Le retour des familles, notamment après la fin de l’année scolaire, contribue également à cette dynamique.

Cependant, certaines localités lourdement touchées, comme Metula, peinent à se repeupler. Moins de 30 % de ses habitants sont revenus, et un quartier entier de Manara reste totalement détruit, sans projet de reconstruction à ce jour. Le manque de logements réparés, l’état dégradé des infrastructures et la lenteur des financements freinent largement le retour.

Des voix locales, comme celle du porte-parole de Kiryat Shmona, Doron Shneper, dénoncent une occasion manquée : selon lui, l’inaction à désarmer le Hezbollah constitue une "erreur historique". D’autres, comme Candice Omerod à Kfar Giladi, critiquent l’État pour ses promesses non tenues : les habitants de certaines zones proches de la frontière, initialement assurés d’un remboursement total pour l’installation d’abris sécurisés, doivent désormais débourser entre 20 000 et 70 000 shekels de leur poche.

De nombreux résidents hésitent à revenir, évoquant le traumatisme des attaques, la crainte d’une nouvelle escalade et une vie reconstruite ailleurs depuis près d’un an et demi. Certaines estimations locales indiquent que jusqu’à 40 % des déplacés pourraient ne jamais rentrer.

Pour éviter un déclin démographique durable, plusieurs voix appellent le gouvernement à agir rapidement : rénovation accélérée, aides financières ciblées et soutien au développement d’un tissu social nouveau dans le Nord.