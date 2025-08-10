"Notre objectif n’est pas d’occuper Gaza, mais de la libérer du Hamas" (Netanyahou)

Netanyahou a défendu son plan pour Gaza : « Le meilleur et le plus rapide moyen de mettre fin à la guerre »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou tient une conférence de presse pour les médias étrangers, le 10 août 2025.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou tient une conférence de presse pour les médias étrangers, le 10 août 2025. Screenshot/ GPO

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a défendu ce dimanche son nouveau plan militaire visant à prendre le contrôle de Gaza, affirmant qu’il s’agit « du meilleur moyen de mettre fin à la guerre, et du plus rapide ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Jérusalem devant les médias étrangers, il a précisé qu’Israël contrôle déjà « environ 70 à 75 % » de la bande de Gaza, mais que deux bastions du Hamas subsistent : Gaza-Ville et les camps centraux de la zone humanitaire d’Al-Mawasi.

Le plan prévoit de « démanteler ces deux bastions » après avoir permis aux civils de quitter en sécurité les zones de combat vers des « zones sûres », où ils bénéficieront de nourriture, d’eau et de soins médicaux. « Notre objectif n’est pas d’occuper Gaza, mais de la libérer du Hamas », a-t-il insisté, ajoutant qu’Israël maintiendra une « responsabilité sécuritaire prépondérante » et établira une zone de sécurité le long de la frontière pour prévenir toute infiltration terroriste. Décrivant sa vision pour l’après-guerre, Netanyahou a évoqué une Gaza démilitarisée, administrée par une autorité civile non israélienne « désireuse de vivre en paix avec Israël ». Il a réitéré que l’Autorité palestinienne n’est pas une option, l’accusant de soutenir des activités terroristes. Le chef du gouvernement a énoncé ses cinq conditions pour mettre fin au conflit : désarmement complet du Hamas, libération de tous les otages, démilitarisation de Gaza, contrôle sécuritaire israélien, et mise en place d’une administration civile pacifique non israélienne. Sur le plan humanitaire, il a rejeté les accusations de politique de famine, assurant qu’Israël a laissé entrer suffisamment d’aide tout au long du conflit, et accusant le Hamas d’entraver son acheminement tandis que l’ONU « n’a pas su la distribuer correctement ».

Netanyahou souhaite un calendrier « relativement court » pour l’opération, citant en exemple l’évacuation de Rafah, menée en moins de huit jours. Toutefois, des médias israéliens estiment que la prise de nouvelles zones pourrait durer jusqu’à cinq mois. « Compte tenu du refus du Hamas de déposer les armes, Israël n’a pas d’autre choix que de terminer le travail et d’achever sa défaite », a conclu le Premier ministre.

