"Notre objectif n’est pas d’occuper Gaza, mais de la libérer du Hamas" (Netanyahou)

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a défendu ce dimanche son nouveau plan militaire visant à prendre le contrôle de Gaza, affirmant qu’il s’agit « du meilleur moyen de mettre fin à la guerre, et du plus rapide ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Jérusalem devant les médias étrangers, il a précisé qu’Israël contrôle déjà « environ 70 à 75 % » de la bande de Gaza, mais que deux bastions du Hamas subsistent : Gaza-Ville et les camps centraux de la zone humanitaire d’Al-Mawasi.

Le plan prévoit de « démanteler ces deux bastions » après avoir permis aux civils de quitter en sécurité les zones de combat vers des « zones sûres », où ils bénéficieront de nourriture, d’eau et de soins médicaux. « Notre objectif n’est pas d’occuper Gaza, mais de la libérer du Hamas », a-t-il insisté, ajoutant qu’Israël maintiendra une « responsabilité sécuritaire prépondérante » et établira une zone de sécurité le long de la frontière pour prévenir toute infiltration terroriste. Décrivant sa vision pour l’après-guerre, Netanyahou a évoqué une Gaza démilitarisée, administrée par une autorité civile non israélienne « désireuse de vivre en paix avec Israël ». Il a réitéré que l’Autorité palestinienne n’est pas une option, l’accusant de soutenir des activités terroristes. Le chef du gouvernement a énoncé ses cinq conditions pour mettre fin au conflit : désarmement complet du Hamas, libération de tous les otages, démilitarisation de Gaza, contrôle sécuritaire israélien, et mise en place d’une administration civile pacifique non israélienne. Sur le plan humanitaire, il a rejeté les accusations de politique de famine, assurant qu’Israël a laissé entrer suffisamment d’aide tout au long du conflit, et accusant le Hamas d’entraver son acheminement tandis que l’ONU « n’a pas su la distribuer correctement ».

Netanyahou souhaite un calendrier « relativement court » pour l’opération, citant en exemple l’évacuation de Rafah, menée en moins de huit jours. Toutefois, des médias israéliens estiment que la prise de nouvelles zones pourrait durer jusqu’à cinq mois. « Compte tenu du refus du Hamas de déposer les armes, Israël n’a pas d’autre choix que de terminer le travail et d’achever sa défaite », a conclu le Premier ministre.