"Nous continuerons à agir pour ramener tous les otages" : Le chef d'état-major rencontre des ex-captifs du Hamas

Le chef d'état-major des Forces de défense israéliennes (Tsahal), le général Eyal Zamir, a rencontré vendredi quatre survivants de la captivité du Hamas : Liri Albag, Romi Gonen, Omer Shem Tov et Sacha Trupanov.

Lors de cette rencontre, le général Zamir a exprimé sa profonde gratitude pour leur témoignage sincère et a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'armée israélienne à œuvrer pour le retour de tous les otages encore détenus à Gaza.

IDF

"Je souhaitais entendre directement vos ressentis concernant la période où vous étiez captifs et où les forces de Tsahal opéraient à proximité de vous," a déclaré le chef d'état-major aux quatre ex-otages. "Les épreuves que vous avez traversées sont terribles, et vous démontrez une force et une résilience qui méritent toute notre admiration."

IDF

Le général Zamir a ensuite réaffirmé la priorité absolue accordée par l'armée israélienne au sort des otages : "Le retour des otages et leur protection sont constamment au centre de nos préoccupations. Nous continuerons à agir par tous les moyens possibles pour atteindre les objectifs de cette guerre : ramener tous les otages parmi nous et vaincre l'organisation terroriste Hamas."

IDF

Cette rencontre intervient dans un contexte où les négociations pour la libération des otages semblent dans l'impasse, malgré les pressions internationales croissantes. Selon les dernières informations officielles, 21 otages seraient encore vivants à Gaza, tandis que l'incertitude demeure concernant le sort de plusieurs autres.

Les témoignages des anciens otages constituent une source d'information précieuse pour les forces israéliennes, tant sur les conditions de détention que sur les emplacements potentiels où pourraient se trouver les captifs restants.