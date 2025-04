Nous continuerons à combattre, à défendre notre patrie, et à construire le pays (Netanyahou)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé ce mercredi un message solennel aux citoyens d'Israël à l'occasion du 77ème Jour de l'Indépendance, alors que le pays fait face à de graves incendies qui ont perturbé les célébrations traditionnelles.

Un hommage aux sacrifices

"Mes frères et sœurs, citoyens d'Israël, en ce 77ème Jour de l'Indépendance, le miracle de la renaissance d'Israël continue de nous émouvoir", a déclaré Netanyahou dans son allocution. "Ce miracle existe grâce à nos bien-aimés – grâce à nos fils et nos filles – qui sont tombés pour nous, et aujourd'hui nous avons embrassé leurs familles. Il existe grâce à nos héros blessés qui supplient les équipes médicales dévouées de leur permettre de retourner au champ de bataille." Le Premier ministre a établi un contraste saisissant avec la situation de l'année précédente : "Lors du Jour de l'Indépendance il y a un an, certains doutaient encore de la puissance de l'État d'Israël. Mais cette année – personne ne doute, car nous avons provoqué un tournant dramatique : nous avons changé le visage du Moyen-Orient."

Une détermination inébranlable face aux multiples défis

Netanyahou a salué "nos merveilleux combattants et combattantes qui frappent avec force ceux qui cherchent à nous détruire – sur les sept fronts de la guerre de renaissance." Il a réaffirmé la détermination d'Israël à "achever la victoire totale – pour nos enfants, pour notre avenir." Le sort des otages reste au cœur des préoccupations nationales : "Nos frères et sœurs capturés sont constamment présents dans nos pensées. Nous avons déjà ramené près de 200 d'entre eux de la captivité du Hamas. Nous sommes engagés à tous les ramener – jusqu'au dernier d'entre eux."

La résilience historique d'Israël

Le Premier ministre a rappelé la capacité historique de résilience du peuple juif : "Au fil des générations, le peuple d'Israël s'est toujours relevé des situations de crise. Contrairement aux générations qui ont précédé notre indépendance – aujourd'hui nous avons un État, nous avons une armée, nous avons des services de sécurité."

Netanyahou a exprimé sa fierté envers les forces armées israéliennes : "Nous avons des combattants courageux – que le monde entier respecte. Quand je les rencontre sur le terrain – de Rafah jusqu'au sommet de l'Hermon – je suis rempli d'une immense fierté."

"Une génération de lions"

Le Premier ministre a qualifié la génération actuelle de "génération de lions – la génération de la victoire !" Il a souligné l'unité nationale en temps de crise : "Lorsque nos soldats combattent au front, vous, chers citoyens d'Israël, vous les enveloppez d'un amour immense. Même quand il y a des désaccords entre nous – au moment de vérité, nous sommes tous ensemble : ensemble dans la solidarité mutuelle, dans le don, dans une résilience sans pareille."

Un Israël pour tous ses citoyens

Netanyahou a conclu son message en évoquant l'hymne national israélien et en réaffirmant l'engagement à "continuer à lutter – et garantir notre liberté. Nous continuerons à combattre – et défendre notre patrie. Nous continuerons à construire le pays – car nous n'avons qu'une seule maison." Il a précisé que cette maison était destinée "aux Juifs, et à nos frères druzes, chrétiens, musulmans, bédouins, circassiens – à tous les citoyens d'Israël." Dans une note symbolique finale, le Premier ministre a souligné que ce 77ème Jour de l'Indépendance est dédié à la "force" (עֹז en hébreu, dont les lettres ont la valeur numérique 77). "Comme il est écrit dans la Bible : 'Avec Lui sont la force et la sagesse'. Avec force, sagesse et grand esprit, nous achèverons, avec l'aide de Dieu, la victoire."

Son message s'est terminé par des vœux chaleureux : "Joyeuse fête de l'Indépendance à vous tous, citoyens de l'État d'Israël."