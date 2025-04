"Nous empêcherons l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire", réitère Israel Katz

La cérémonie de lecture des noms des soldats israéliens tombés au combat s'est déroulée ce mercredi matin au Hall du Souvenir sur le Mont Herzl. L'événement s'est tenu en présence du ministre de la Défense Israël Katz et de hauts responsables du ministère de la Défense.

Dans son discours, le ministre Katz a évoqué les conséquences du 7 octobre 2023 : "Depuis cette date, nous avons tous reçu de nombreuses preuves douloureuses du prix insupportable que représente la défense de notre pays bien-aimé et la garantie de son existence."

Adoptant un ton résolu, il a poursuivi : "Il est de notre devoir de vaincre ceux qui ont massacré nos citoyens lors de ce terrible shabbat, et de veiller à ce que de tels ennemis ne se trouvent plus à proximité de notre frontière et ne constituent plus une menace pour l'État d'Israël. L'objectif est une victoire claire, sans compromis."

Le ministre a également souligné les leçons stratégiques à tirer des événements : "La principale leçon du 7 octobre est que l'armée israélienne doit toujours faire tampon entre les ennemis de ce type et nos localités- dans la bande de sécurité au Liban, sur le mont Hermon et dans la zone de sécurité en Syrie, dans le nord de la Samarie et dans les espaces de sécurité autour de Gaza, qui se dressent entre l'ennemi et nos communautés du Néguev occidental."

Il a a poursuivi en évoquant la menace iranienne : « Nous avons constaté que lorsque l’Iran menaçait, au fil des ans, de détruire Israël, il le pensait réellement. L’Iran représente la principale menace pour toute la région, et nous sommes déterminés, plus que jamais, à l’empêcher d’obtenir l’arme nucléaire. Nous ne tolérerons aucune menace de destruction contre l’État d’Israël. »

S'adressant directement aux familles endeuillées présentes à la cérémonie, Israel Katz a conclu : "Tout le peuple d'Israël vous accueille dans son cœur et vous soutient. Votre douleur est la nôtre à tous. Il est de notre devoir, en tant que pays et en tant que dirigeants, de veiller à ce que la mémoire de nos disparus ne soit pas vaine. Dans chaque action que nous accomplissons, dans chaque ordre donné, leur image est également placée devant nous."