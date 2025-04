"Nous n'abandonnerons pas la lutte" : Netanyahou défend sa stratégie à Gaza malgré les pressions

Dans une déclaration spéciale samedi soir à la sortie du Shabbat, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a abordé plusieurs sujets cruciaux, notamment la mort d'un soldat, les négociations sur les otages et la menace nucléaire iranienne.

Netanyahou a d'abord rendu hommage au sergent-chef Ghaleb Sliman al-Nasasra, pisteur de Tsahal tombé lors d'une opération militaire à Gaza. "Je partage la douleur de sa famille. Tout le peuple d'Israël lui rend hommage pour sa bravoure", a déclaré le Premier ministre, avant de souhaiter "un prompt rétablissement aux combattantes blessées" lors de la même opération.

Face aux critiques croissantes concernant la poursuite des combats sans accord sur les otages, Netanyahou a répondu avec fermeté : "La guerre a un prix très lourd, mais en tant que peuple qui veut vivre, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. Je ne céderai pas aux assassins. Une telle capitulation mettrait en danger la sécurité de l'État."

"Nous sommes à un stade décisif"

Le Premier ministre a insisté sur l'importance de la persévérance : "Nous sommes à un stade décisif - la patience est nécessaire. Si nous cédons maintenant, tous nos acquis seront perdus." Dans une attaque directe contre ses détracteurs, Netanyahou a affirmé : "Nous ne terminerons pas la guerre avant d'avoir vaincu le Hamas et ramené tous les otages. Ceux qui appellent à l'arrêt de la guerre font écho à la position du Hamas et éloignent la libération des otages." Sur un ton accusateur, il a ajouté : "Quel dirigeant responsable pourrait accepter les exigences du Hamas après le 7 octobre ?"

La "tromperie" du Hamas

Netanyahou a également évoqué ce qu'il qualifie de "tromperie" du Hamas : "Le Hamas n'est pas stupide. Ils veulent des garanties internationales contraignantes qui empêcheraient la reprise de la guerre. Nous n'aurions plus la légitimité pour reprendre les combats. Si nous nous engageons à ne pas combattre, nous ne pourrons plus retourner combattre à Gaza." En réponse à ses critiques, le Premier ministre a rappelé les succès militaires obtenus : "Dès le début de la guerre, nous avons entendu des appels à y mettre fin par la capitulation. Ces appels se sont intensifiés récemment. Si j'avais cédé, nous ne serions pas entrés à Rafah ni n'aurions fait tomber le régime d'Assad, nous n'aurions pas éliminé Deif et Sinwar."

Engagement sur l'Iran

En conclusion de son discours, Netanyahou a réaffirmé sa position concernant l'Iran : "Je m'engage à empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire." Le Premier ministre a conclu en réitérant sa détermination : "Nous ne terminerons pas cette guerre de résurgence avant d'avoir détruit le Hamas, ramené tous nos otages et assuré que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël." Cette allocution intervient dans un contexte de tensions accrues, avec la publication d'une nouvelle vidéo de l'otage Elkana Bohbot par le Hamas et l'incident militaire qui a coûté la vie à un soldat israélien à Beit Hanoun, le premier de ce type depuis 97 jours.