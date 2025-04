"Nous ne devons pas provoquer de nos propres mains la destruction de notre maison nationale" (Isaac Herzog)

Dans un discours empreint d'émotion prononcé au Mur des Lamentations à l'occasion du Jour du Souvenir (Yom Hazikaron), le président Isaac Herzog a lancé un appel à l'unité nationale, tout en rendant un hommage aux familles endeuillées par les conflits successifs.

"Cette année, plus que jamais, le son de cette sirène du souvenir est aussi une véritable alarme qui nous ordonne de nous unir et de nous rassembler. De ne pas nous déchirer de l'intérieur. De ne pas détruire notre maison commune", a déclaré le président israélien.

S'adressant directement aux otages toujours détenus à Gaza depuis plus d'un an et demi, Herzog a affirmé avec force : "Une nation entière vous manque, s'inquiète pour vous, crie votre douleur. Une nation entière sait, dans chaque fibre de son âme brûlante de nostalgie et d'inquiétude, que la blessure ne guérira pas jusqu'à votre retour. Ici, à l'endroit où nos soldats jurent de défendre la patrie et la liberté d'Israël, nous aussi nous jurons, je jure : ne pas nous reposer ni nous taire. Pas même un instant ! Agir avec toute notre force et par tous les moyens, jusqu'à ce que vous reveniez tous." Le président a mis en lumière ces familles israéliennes touchées par le deuil sur plusieurs générations. "Des familles qui ont tout donné, absolument tout, puis ont encore tout donné", a-t-il souligné avec émotion, citant notamment la famille Tamari, dont trois générations sont tombées au combat : le grand-père Jacob Zvi pendant la guerre d'Indépendance, son fils Samuel pendant la guerre d'usure, et récemment le jeune Omri en octobre dernier. Herzog a également évoqué d'autres histoires bouleversantes, comme celle du lieutenant Yochai Duchan, tombé le 7 octobre 2023, dix-sept ans après son père Alex, victime d'un attentat terroriste près du Tombeau des Patriarches à Hébron. "L'amour d'Israël et la contribution à l'État sont les fondements de notre famille - la mienne et celle de mon père", avait déclaré Yochai après être devenu officier. Face aux divisions qui déchirent la société israélienne, le président a lancé un cri du cœur : "Je me tiens ici aujourd'hui, à un pas de l'endroit où la fumée des silos brûlés s'est mêlée à la fumée de la destruction du Temple il y a deux mille ans, et je crie contre ceux qui incitent, divisent, polarisent et brûlent les silos : Assez ! Assez de divisions ! Assez de polarisation ! Assez de haine ! Nous ne devons pas provoquer de nos propres mains la destruction de notre maison nationale." Herzog a souligné la responsabilité historique de sa génération de préserver "ce miracle précieux" qu'est l'État d'Israël, juif et démocratique, tout en affirmant sa conviction que la nation a montré sa force et sa résilience dans les heures les plus sombres. "En ce jour sacré, en ce lieu sacré, nous avons aussi une responsabilité sacrée : nous engager à nouveau dans l'alliance israélienne courageuse et commune à tous", a-t-il affirmé, appelant les Israéliens à "écouter les remarquables familles endeuillées, courageuses et déterminées" et à "transformer ce moment douloureux en un moment fondateur de construction commune".

Le président a conclu en s'inclinant devant les familles endeuillées avec gratitude et révérence, en priant pour le retour immédiat de tous les otages et en demandant que l'armée et les services de sécurité israéliens soient tenus à l'écart des controverses politiques qui divisent le pays.