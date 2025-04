« Nous nous préparons à tous les scénarios, même les plus extrêmes » : la police israélienne en alerte pour Pessah

Dans un entretien exclusif accordé à l'émission "Défense" sur i24NEWS, Ofir Binder, chef du département des opérations spéciales de la police israélienne, a détaillé le dispositif de sécurité exceptionnel mis en place pour les fêtes de Pessah, qui débutent samedi soir en Israël.

Un dispositif de sécurité sans précédent

"Nous nous préparons en vue des fêtes du mois de Nissan alors que nous sommes pour la deuxième année consécutive dans cette guerre", explique Ofir Binder. Face au risque terroriste qui plane traditionnellement sur les périodes de fêtes juives, les forces de sécurité israéliennes ne laissent rien au hasard. Le plan de sécurité déployé est massif : "Des milliers de policiers, les corps des gardes-frontières, les membres des groupes d'intervention" seront mobilisés "dans toutes les localités à travers Israël". Une présence renforcée qui s'étendra des lieux de culte aux espaces de loisirs, en passant par les plages et les centres commerciaux. Le dispositif inclut également des moyens aériens avec le déploiement d'hélicoptères, ainsi que des unités maritimes pour surveiller les côtes. "Nous aurons aussi des policiers en mer, il y a aussi des unités qui sont chargées du sauvetage de promeneurs", précise Binder.

L'ombre du 7 octobre

L'entretien a inévitablement évoqué les leçons tirées du massacre du 7 octobre au festival Nova. "C'est certain que nous tirons les leçons du passé et bien entendu les événements du 7 octobre nous en avons tiré les leçons", affirme Ofir Binder. La police a renforcé son dispositif de sécurité, tant dans "un cercle rapproché" que dans "des cercles plus éloignés", incluant notamment un contrôle accru "dès les entrées des villes" pour détecter "les Palestiniens en situation irrégulière". Les services de renseignement sont également pleinement mobilisés, et les forces de sécurité se préparent "à tous les scénarios même les plus extrêmes".

Un appel à la vigilance, mais aussi à la célébration

Malgré ce contexte tendu, Ofir Binder encourage les Israéliens à "continuer à suivre leur vie quotidienne, à sortir, à profiter de cette fête". Il assure que la police sera "à leur côté aussi bien pour la soirée du Séder que pour les diverses activités festives".

Le responsable appelle toutefois les citoyens à faire preuve de vigilance et à contacter immédiatement la police au numéro 100 "dès qu'ils ont le moindre soupçon".

Une attention particulière aux lieux saints

Les lieux de culte feront l'objet d'une protection renforcée, notamment pour la bénédiction des Kohanim au Mur occidental et à la grotte de Machpela. Le dispositif couvrira également les célébrations chrétiennes, puisque "la Pâque chrétienne est à la fin de la Pâque juive", notamment au Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem.

Interrogé sur le message qu'il souhaiterait adresser au monde concernant la police israélienne depuis le 7 octobre, Ofir Binder a souligné avec émotion : "Nous avons une police qui est constituée de héros, de gens courageux, qui vont au contact, qui sont toujours déterminés à sauver les citoyens, à servir les citoyens, parfois à sacrifier leur vie pour les Israéliens." Il a également tenu à rendre hommage aux familles des policiers, "les familles qui les attendent à la maison, leurs enfants qui souvent ne les voient pas à l'heure où les Israéliens célèbrent les fêtes."

En cette période particulièrement sensible, la police israélienne démontre une nouvelle fois sa capacité à s'adapter et à répondre présente, assurant une transition sans faille entre les différentes célébrations qui rythment le calendrier, qu'il s'agisse du récent mois de Ramadan, des fêtes juives actuelles ou des prochaines commémorations du jour de l'Indépendance.