"Nous perdons patience avec Israël", déclare le PDG de Ryanair

Le PDG de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, s'est exprimé lundi sur la situation sécuritaire en Israël dans le contexte des menaces pesant sur l'espace aérien du pays. Il a laissé entendre que la compagnie pourrait complètement cesser ses activités vers Tel Aviv. Les vols sont actuellement suspendus jusqu'au début du mois de juin, a-t-il indiqué.

"Je pense que nous perdons patience concernant Israël et les vols à destination et en provenance de Tel-Aviv. Si les perturbations sécuritaires persistent, franchement, nous préférons rediriger ces avions vers d'autres destinations européennes", a déclaré O'Leary aux analystes après la publication du rapport de fin d'année de la compagnie.

Cette déclaration s'inscrit dans un contexte tendu pour le transport aérien israélien. Suite à la frappe d'un missile houthi sur l'aéroport Ben Gourion le 4 mai dernier, Israël subit une vague d'annulations de vols par des compagnies aériennes étrangères, dont la plupart prévoient toutefois de reprendre leurs opérations d'ici la fin du mois.

La menace d'une suspension permanente des vols de Ryanair vers Israël représente un nouveau défi pour le tourisme et l'économie israéliens, déjà fortement affectés par le contexte sécuritaire régional. Cette position ferme du PDG de l'une des plus grandes compagnies low-cost européennes pourrait influencer d'autres transporteurs dans leurs décisions concernant la desserte d'Israël.

Pour le marché aérien israélien, largement dépendant des liaisons internationales, ces incertitudes s'ajoutent aux difficultés actuelles liées au conflit en cours et aux tensions régionales qui affectent la perception de sécurité du pays comme destination touristique et d'affaires.

Certaines compagnies ont déjà repris leurs vols vers Israël, notamment Ethiopian Airlines, Wizz Air et Air Europa. Parmi les transporteurs majeurs qui reviendront plus tard ce mois-ci figurent le groupe Lufthansa, Aegean, Air France et Air India. Les compagnies United Airlines et British Airways prévoient quant à elles de reprendre leurs services dans le courant du mois de juin.