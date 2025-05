"Nous respectons le droit humanitaire" : un officier de réserve israélien répond aux accusations de Yaïr Golan

Dans un entretien accordé à i24NEWS, Nissim Slama, officier de réserve de Tsahal récemment revenu d'une mission de trois mois à Gaza, a vivement réagi aux accusations portées par Yaïr Golan concernant le comportement de l'armée israélienne à Gaza.

"On ne tue pas des bébés, on ne tue pas des civils de manière préméditée", a-t-il affirmé d'emblée, reconnaissant néanmoins la réalité des victimes civiles. "Est-ce qu'il y a des morts civils à Gaza ? Oui, évidemment, comme dans toute guerre, et surtout dans toute guerre urbaine où l'ennemi utilise les civils comme bouclier humain."

L'officier a insisté sur la distinction fondamentale entre dommages collatéraux et ciblage délibéré de civils. Selon lui, la question n'est pas l'existence de victimes civiles mais leur proportion et l'intention. "Tsahal respecte le droit humanitaire international et ne fait absolument pas de victimes civiles préméditées", a-t-il souligné, allant jusqu'à affirmer qu'Israël est le pays "qui suit le plus le droit international humanitaire".

Interrogé sur les protocoles concrets suivis par les soldats israéliens, Slama a détaillé le principe de proportionnalité qui guide leurs opérations. "La première chose que demande le droit international, c'est de faire la distinction entre civils et combattants", a-t-il expliqué. Les dommages collatéraux, a-t-il poursuivi, doivent être proportionnels à l'objectif militaire visé, citant des exemples concrets de situations où des frappes sont autorisées ou au contraire évitées selon ce critère.

L'officier a également mis en avant les mesures préventives prises pour protéger les civils palestiniens : "Avant de rentrer dans un terrain, on annonce à la population civile qu'on va venir, on leur donne plusieurs jours pour sortir, pour être évacués." Il a reconnu le dilemme inhérent à ces évacuations, parfois critiquées comme des transferts forcés, mais qu'il juge nécessaires pour préserver des vies.

Concernant les soldats qui enfreindraient les règles, Slama a assuré que des sanctions strictes sont appliquées. "Il y a énormément d'enquêtes qui ont été ouvertes par la police militaire." Pour lui, ces investigations prouvent justement qu'Israël ne commet pas de crimes de guerre, car "si la politique était de faire des crimes de guerre, on aurait fermé les yeux devant les soldats qui font des bêtises."

En réponse directe aux déclarations de Yaïr Golan et de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui a suggéré à la BBC que les actions israéliennes à Gaza étaient "très proches de crimes de guerre", l'officier a dénoncé ce qu'il considère comme des "diffamations" qui "alimentent la machine de propagande du Hamas".

Pour Nissim Slama, ces accusations sont non seulement infondées mais potentiellement dangereuses : "Ces gens-là participent à l'effort de guerre du Hamas." Il a conclu en affirmant que "toute personne qui est sur le terrain sait très bien que tout ça, c'est de la diffamation, c'est faux."