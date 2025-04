"Nous sommes assassinés chaque jour avec notre Inbar" : le témoignage déchirant d'une tante d'otage

565 jours. Plus d'un an et demi de calvaire pour les familles des 59 otages encore retenus dans la bande de Gaza. Parmi elles, celle d'Inbar Haiman, jeune femme de 27 ans dont le corps serait toujours entre les mains du Hamas. Sa tante, Hana Cohen, a livré un témoignage bouleversant sur i24NEWS sur l'attente insupportable et l'absence de progrès dans les négociations.

« Nous sommes en enfer »

« Mon sentiment est atroce, c'est terrible, rien n'avance, on fait du sur place », confie Hana Cohen d'une voix étranglée par l'émotion. « Ça fait un an et demi que nous vivons l'enfer, nous sommes en enfer, nous sommes assassinés chaque jour avec notre Inbar chérie. »

Ce qui frappe dans son témoignage, c'est l'abandon ressenti par les familles. « Nous ne recevons aucune mise à jour sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer. Ce ne sont que les déclarations de la presse qui nous informent, comme tout le monde », explique-t-elle avec amertume. « Nous n'avons aucun canal de communication que n'ait pas chaque citoyen de ce pays. »

L'État accusé de trahison

Pour Hana Cohen, la responsabilité de l'État israélien est clairement engagée. « C'est une jeune fille de 27 ans que l'État d'Israël a trahi et abandonnée, et a causé son assassinat et son enlèvement », lance-t-elle sans détour. « L'État d'Israël ne les a pas protégés, l'État n'a pas protégé les civils qui ont été raptés. L'État d'Israël est engagé et est obligé à nous rendre les otages de quelque façon que ce soit. » Son message est clair : tous les otages, vivants comme décédés, doivent être ramenés en une seule fois, dans le cadre d'un accord global. « Il faut libérer les 59 otages en un seul coup », martèle-t-elle. « Peu nous importe la façon de le faire. Pour nous, les familles, il s'agit de civils, de simples civils innocents qui ont été enlevés en territoire souverain d'Israël. »

La tragédie d'une famille marquée par l'Histoire

Le témoignage de Hana Cohen prend une dimension particulièrement poignante lorsqu'elle évoque la mémoire de la Shoah, en ce jour de commémoration. « Inbar est une troisième génération de rescapés de la Shoah, son grand-père est un rescapé, et son arrière-grand-père est enterré en Roumanie, dans un charnier », raconte-t-elle. « C'est une tragédie pour nous dans la famille que l'histoire se soit répétée, et que notre Inbar soit enterrée à Gaza, et qu'on ne puisse pas la ramener pour l'inhumer à la maison. » Cette absence de sépulture est une souffrance supplémentaire pour la famille. « Dans quelques jours, ce sera le jour de la commémoration des victimes des guerres et du terrorisme, et encore une fois, nous n'avons pas de tombe pour nous recueillir », se désole-t-elle.

Une vie suspendue

Pour les proches d'Inbar, la vie s'est arrêtée depuis ce jour funeste d'octobre 2023. « Nous n'aurons ni jour de commémoration, ni fête de l'indépendance, nous n'avons ni fête, ni Shabbat, nous avons arrêté de travailler », énumère Hana Cohen. « Nous sommes occupés, 24 heures sur 24, à ramener Inbar. » Son témoignage s'achève sur un cri du cœur, celui d'une famille brisée mais déterminée : « C'est notre enfant, elle nous est chère, elle nous est importante, et nous nous battons pour elle, exactement comme n'importe quelle mère qui se bat pour son enfant vivant. C'est notre enfant, c'est notre fille, elle fait partie de notre famille, et nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que nous l'ayons ramenée à la maison. Et tous les autres otages. » Face à cette détermination inébranlable, l'espoir demeure que les familles puissent un jour offrir à leurs proches disparus des funérailles dignes, sur le sol israélien. Pour Inbar Haiman, comme pour les 58 autres otages encore retenus à Gaza, le temps presse. 565 jours d'attente, 565 jours de trop.