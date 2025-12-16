"Nous sommes au seuil d'un évènement majeur", alerte le directeur des prisons israéliennes

Le commissaire des services pénitentiaires israéliens, Kobi Yacobi, a présenté mardi devant la commission de sécurité nationale de la Knesset un état des lieux alarmant de la situation carcérale dans le pays.

Selon son rapport, les établissements pénitentiaires hébergent actuellement 22 573 détenus, dont 13 343 prisonniers de droit commun et 9 230 prisonniers pour motifs sécuritaires. Depuis le 7 octobre, on observe une augmentation de 2 300 détenus, et au total une hausse de 3 400 prisonniers depuis 2021.

Le commissaire a lancé un avertissement sans équivoque : "L'espoir qu'avaient les terroristes s'est transformé en désespoir. Si certains ont l'impression que la guerre dans le Sud se déroule aujourd'hui à faible intensité, je ne sais pas ce qui va se développer au Nord ou au Sud, mais à l'intérieur des prisons, je peux affirmer avec certitude que nous sommes au seuil d'un incident majeur".

Le rapport fait état d'une détérioration significative des scénarios de référence dans les quartiers sécuritaires, avec un transfert des zones de combat vers l'arène carcérale et un niveau de dangerosité élevé parmi les détenus pour motifs sécuritaires. Pour faire face à cette surpopulation, 4 115 lits et matelas supplémentaires ont été déployés depuis le 7 octobre.

Concernant les effectifs, les données présentées montrent que l'administration pénitentiaire dispose d'un cadre de 12 066 gardiens, avec un effectif réel de 10 500 agents. Le commissaire a fait état d'une augmentation de 1 600 membres du personnel cette année. Une hausse significative des recrutements est prévue pour 2025 avec 1 476 nouvelles recrues, tandis que les démissions ont diminué de 23% par rapport à 2024.