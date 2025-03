"Nous sommes très fiers de ton retour" : le président israélien rencontre Omer Shem Tov, ex-otage libéré du Hamas

Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal ont reçu Omer Shem Tov, récemment libéré après 505 jours de captivité à Gaza, accompagné de sa mère Shelly. Enlevé lors de la rave party Nova le 7 octobre 2023, Omer a été au cœur d'une bataille infatigable menée par ses parents Malki et Shelly, devenus symboles de détermination et d'espoir.

"Nous sommes heureux de te voir. Tu es entré dans le cœur de tout le peuple d'Israël, comme tous les otages dont les photos sont ici," a déclaré le président Herzog. "Nous sommes très fiers et heureux de ton retour à la maison, et nous voulons tous les voir rentrer chez eux, jusqu'au dernier d'entre eux."

Le président a évoqué l'urgence de ramener les otages encore détenus : "Chaque fois que nous nous affrontons, chaque fois que des décisions nous plongent dans un tourbillon de luttes internes, cela nous divise. C'est extrêmement dangereux. Nous avons des frères qui se trouvent à 40 mètres sous terre. Comment peut-on respirer à 40 mètres de profondeur ? Nous devons les voir rentrer chez eux et faire tous les efforts possibles jusqu'à ce que le dernier d'entre eux revienne." Omer a profité de l'occasion pour lancer un appel au peuple israélien : "Il faut ramener tout le monde à la maison. Une chose que je demande au peuple d'Israël : l'unité, l'unité, l'unité. C'est aussi le message que ma mère a adopté tout au long de cette période. Les rares fois où ils diffusaient la télévision en captivité, ils montraient les divisions au sein du peuple, et ils les montraient de la façon la plus extrême possible. Cela les renforce considérablement — ils parlent de la façon dont Israël se détruira de l'intérieur, et c'est ce qui leur donne de la force." Shelly, la mère d'Omer, a ajouté : "J'ai toujours dit que notre beauté réside dans notre diversité, mais notre force est dans notre unité. Omer a également mentionné que lorsqu'ils voient que nous nous battons entre nous, cela devient leur carburant pour continuer. Je tiens à dire que la responsabilité incombe aux dirigeants du pays, tout comme dans une famille nous donnons l'exemple à nos enfants. Mais c'est aussi la responsabilité personnelle de chacun d'entre nous en tant que citoyens. Il est normal de ne pas être d'accord, c'est compréhensible. Mais je pense que lorsque nous en parlons sans accusation, nous pouvons aussi avoir le cœur ouvert et être à l'écoute." Le président Herzog a conclu : "On dit toujours de ne pas juger son prochain avant d'être à sa place. Nous ne pourrons jamais connaître l'enfer que tu as traversé, que tes amis ont traversé et traversent encore. Nous ne pourrons jamais comprendre l'enfer que vous avez vécu. Nous devons simplement prier pour que cela cesse, pour que tous reviennent. Pâque approche, c'est la fête de la liberté, du printemps. Nous voulons les voir rentrer chez eux."