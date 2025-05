"Nous voulons une victoire totale" : Les réservistes israéliens au cœur de la nouvelle offensive sur Gaza

Dans un pays où l'armée se définit comme "Tsava'am" - littéralement "l'armée du peuple" - la mobilisation massive des réservistes israéliens en vue d'une offensive décisive contre le Hamas à Gaza illustre le lien profond entre société civile et défense nationale en Israël.

Une mobilisation sans précédent

Depuis le 7 octobre, ce sont 295 000 réservistes qui ont été appelés, dont 80% d'hommes et 19% de femmes, selon les chiffres officiels de Tsahal. Une mobilisation d'une ampleur exceptionnelle, qui s'intensifie aujourd'hui alors que l'armée israélienne prépare ce qui pourrait être l'offensive finale sur Gaza. "Pour la plupart, ce sont une nouvelle période, ils en sont à la 6e, voire la 7e convocation d'effectuer une période de 'milouim' (service de réserve)", explique une source militaire. En temps normal, un réserviste effectue en moyenne 61 jours de service, mais en période de guerre, certains cumulent désormais "plusieurs centaines de jours".

"Nous ne voulons plus d'une énième opération, nous voulons gagner"

Pour Natanaël Slama, porte-parole du mouvement "Génération Victoire" et lui-même réserviste, le message est clair : "Ce que nous ne voulons pas, c'est 'more of the same' (toujours la même chose). Depuis 2005, depuis le désengagement d'Israël de la bande de Gaza, on est à la 35e opération. On appelle ça 'mivtzaïm'. C'est comme au supermarché où ils nous font des soldes et des promotions. On ne veut plus d'une 'mivtza'. On veut gagner." Cette aspiration à une "victoire totale" résonne particulièrement chez les réservistes qui, pour beaucoup, ont déjà participé à des opérations antérieures sans résultat définitif. "Une victoire après laquelle plus personne ne se posera la question de savoir si Israël a gagné ou pas", précise Slama sur i24NEWS.

Un engagement malgré les sacrifices

Yaël Youna, technicienne réserviste de l'armée de l'air, a accumulé 480 jours de service depuis le début du conflit. Pour elle, cet engagement relève presque d'une évidence : "Quand j'y ai été, et que j'ai vu l'engouement de tout le monde qui voulait donner de sa personne... C'est mon pays, c'est celui que j'ai envie de sauver." Pourtant, les sacrifices sont réels. "Le prix à payer, forcément, on paie un prix dans la vie de société. On a mis de côté notre travail, on est loin de notre famille, nos enfants commencent à grandir sans nous", reconnaît Natanaël Slama.

Le général de brigade de réserve Erez Weiner confirme cette détermination : "Quand vous entendez toujours une seule et même chose, ils nous demandent, si vous nous avez appelés, appelez-nous pour l'emporter, pour vaincre, et pas encore une fois, pour attendre et pour faire la moitié du chemin."

"Ce n'est pas un 'service obligatoire', c'est un 'mérite'"

Pour ces réservistes, leur engagement va au-delà de l'obligation ("shirut hova") : c'est un privilège, un mérite ("zehout"). "Le service dans Tsahal aujourd'hui, en guerre, où nous sommes une pierre dans le rempart qui sépare Israël, le peuple d'Israël à ses ennemis, c'est un mérite que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents auraient rêvé de pouvoir prendre", explique Slama avec émotion.

Cette vision trouve un écho chez Yaël Youna : "Ces 480 jours m'ont changée... Je me sens différente, je sens que je fais plus part de la société, je me suis intégrée encore plus que ce que j'étais avant."

Un message au leadership politique

À travers une lettre adressée aux autorités, le mouvement "Les réservistes de la génération de la victoire" a clarifié sa position. Si ces soldats réaffirment leur engagement sans faille - "Nous serons là pour toute mission" - ils exigent désormais des résultats concrets. "Après des centaines de jours de service de réserve à Gaza, au Liban et en Judée Samarie, après avoir risqué nos vies et vécu de nombreuses pertes sur le champ de bataille, nous n'accepterons pas l'échec", écrivent-ils. "Nous ne sommes pas d'accord pour occuper des zones que nous avons occupées quatre ou cinq fois avec nos amis qui ne sont plus parmi nous, des zones qui ont été rendues à notre ennemi encore et encore sans résultat."

Ce message semble avoir été entendu par le haut commandement. Le chef d'état-major Eyal Zamir a récemment annoncé le passage à la "phase B" du plan de guerre, suggérant une intensification des opérations avec un objectif clair : la défaite définitive du Hamas.

Alors que ces réservistes s'apprêtent à retourner au front, leur espoir est de pouvoir un jour raconter à leurs petits-enfants qu'ils ont "pu changer la face du Moyen-Orient" et apporter "une victoire et une paix" durables. Une aspiration qui transcende les sacrifices du présent et qui reflète la conviction profonde d'une génération déterminée à écrire l'Histoire.