Le ministère israélien de la Santé a annoncé dimanche avoir reçu un signalement concernant un nouveau cas suspect d’Ebola en Israël.

Le patient, revenu de République démocratique du Congo il y a deux jours, a consulté après l’apparition de fièvre, de maux de tête et de diarrhées.

Le ministère précise qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un cas suspect. Une série d’analyses de laboratoire est en cours, et les résultats sont attendus dans les prochains jours.

L’homme a été placé à l’isolement conformément aux protocoles appliqués aux maladies infectieuses hautement contagieuses. Il a été transféré au centre médical Sheba de Tel Hashomer, l’un des établissements israéliens désignés pour la prise en charge de ce type de situation.

Le ministère mène parallèlement une enquête épidémiologique afin d’identifier les personnes ayant pu être en contact avec le patient et d’examiner d’éventuels liens entre les cas suspects. Les personnes concernées seront contactées directement par les autorités sanitaires.

Le ministère souligne qu’aucune démarche particulière n’est nécessaire pour les personnes qui ne sont pas contactées. Il rappelle également qu’Ebola ne se transmet pas par voie aérienne, mais uniquement par contact direct avec un malade symptomatique, son sang, ses fluides corporels ou d’autres sécrétions contaminées.

Les autorités sanitaires indiquent avoir renforcé leur préparation ces derniers mois en raison des foyers d’Ebola signalés en République démocratique du Congo et en Ouganda. Des directives ont été transmises aux équipes médicales, du matériel de protection a été acquis et des procédures de détection précoce ont été mises en place pour les voyageurs revenant de zones touchées.

Le ministère appelle une nouvelle fois le public à éviter les déplacements non essentiels vers les zones où des foyers actifs d’Ebola sont signalés, notamment en République démocratique du Congo et en Ouganda.

À ce stade, Israël compte deux cas suspects, mais aucun cas confirmé d’Ebola n’a été diagnostiqué dans le pays.