Nouvelle affaire d'espionnage en Israël : un étudiant de l'université Ben Gourion soupçonné d'avoir aidé l'Iran

Un étudiant de l'université Ben Gourion, résidant à Deir al-Asad, dans le nord d'Israël, soupçonné d'avoir mené des opérations pour le compte de l'Iran, a été arrêté jeudi par la police israélienne et le Shin Bet. Le parquet s'apprête à déposer un acte d'accusation particulièrement grave contre le suspect.

Un réseau d'espionnage motivé par l'argent et l'idéologie

Bashar Hassan Qassem Musa, âgé de 22 ans et étudiant en systèmes d'information à l'université Ben Gourion, dans le sud du pays, aurait maintenu des contacts réguliers avec des agents iraniens pendant plusieurs mois avant son arrestation. L'enquête menée par le Shin Bet et la police a révélé que l'étudiant avait exécuté diverses missions de sabotage sur instructions de ses officiers traitants iraniens.

Parmi les actes reprochés au suspect figurent une tentative d'agression contre une personnalité publique, la dispersion de clous sur une route principale de Beer Sheva, ainsi que des activités visant à attiser les tensions communautaires. L'enquête a également établi que Musa était rémunéré pour ces actions et qu'il agissait par solidarité avec la situation à Gaza.

Une vague d'arrestations sans précédent

Cette arrestation s'inscrit dans une série d'affaires d'espionnage qui se multiplient depuis le début de la guerre. Plus tôt cette semaine, deux autres suspects ont été appréhendés, portant à 27 le nombre total de dossiers d'espionnage ouverts depuis octobre 2023.

Dmitri Cohen, 28 ans, habitant de Haïfa, a été arrêté lundi et accusé d'avoir collecté des renseignements sur des citoyens israéliens pour le compte de l'Iran en échange d'argent. L'enquête a révélé qu'il avait notamment été chargé de recueillir des informations sur une proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Parallèlement, Or Beilin, 19 ans, originaire de Tel Aviv, a été interpellé pour avoir transmis des informations confidentielles à un agent iranien et photographié les adresses de plusieurs personnalités, dont des députés de la Knesset.

Un défi sécuritaire croissant

Cette multiplication des affaires d'espionnage témoigne de l'intensification des efforts iraniens pour recruter des agents sur le territoire israélien. Les autorités israéliennes font face à une campagne de recrutement systématique visant des citoyens vulnérables, souvent motivés par des considérations financières ou idéologiques.

Les services de sécurité israéliens mettent en garde contre cette escalade dans la guerre de l'ombre que se livrent les deux pays. Chaque arrestation révèle des méthodes de plus en plus sophistiquées employées par les services iraniens pour pénétrer la société israélienne et collecter des renseignements stratégiques.

Le profil des suspects arrêtés - souvent de jeunes adultes issus de milieux modestes - illustre la stratégie iranienne consistant à exploiter les failles socio-économiques pour recruter des collaborateurs sur le sol israélien. Cette tendance inquiétante souligne l'ampleur du défi sécuritaire auquel fait face l'État hébreu dans cette guerre parallèle menée par Téhéran.