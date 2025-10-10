Nouvelle agression d'une officière du service pénitentiaire par une militante de la flottille pour Gaza

Une nouvelle agression a eu lieu vendredi à la prison de Guivon, près de Ramla. Une militante de la flottille « Sumud », (dont l'identité n'a pas été révélée), a attaqué une officier du Service pénitentiaire israélien (Shabas) lors de son admission dans l’établissement. La victime, légèrement blessée, a reçu des soins sur place tandis que la détenue a été rapidement maîtrisée et jugée à l’intérieur de la prison. Une plainte a été transmise à la police israélienne.

Le Shabas a condamné « un incident grave » et réaffirmé sa politique de « tolérance zéro » face à toute violence contre ses agents. Il s’agit du deuxième cas en une semaine impliquant une participante à la même flottille.

La semaine dernière, une citoyenne espagnole d’une cinquantaine d’années, également membre du convoi maritime, avait mordu une gardienne à la prison de Ktsiot lors d’un examen médical de routine, la blessant légèrement. La suspecte avait alors été arrêtée, son placement en détention prolongé de deux jours par le tribunal de Beersheva, et son dossier transmis au Shin Bet pour examen de son statut sécuritaire.