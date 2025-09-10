Nouvelles démolitions de domiciles de terroristes : des procédures accélérées après l'attentat de Jérusalem

Articles recommandés -

L'armée israélienne a procédé ce mercredi à la démolition des domiciles des auteurs de l'attentat qui avait coûté la vie à Jonathan Deutsch, 23 ans, en août 2024.

Les forces israéliennes ont mené l'opération dans le village d'Aqaba, situé dans la brigade Menashe en judée-Samarie. Cette intervention visait les habitations de deux des trois terroristes responsables de la fusillade, qui avait fait un mort et un blessé côté israélien.

Selon le porte-parole de Tsahal, les maisons détruites appartenaient à Abd al-Rauf al-Masr et Ahmed Abu Ara, tous deux éliminés par les forces de sécurité dans les semaines suivant l'attentat. Le troisième membre de la cellule terroriste, Ayman Ghannam, avait quant à lui été appréhendé en décembre dernier.

Depuis l'attentat meurtrier survenu à Jérusalem lundi qui a fait six morts, les autorités israéliennes accélèrent le processus de démolition des domiciles de terroristes. Les maisons des deux terroristes ayant perpétré cette dernière attaque ont déjà été cartographiés en vue de leur destruction, une mesure inhabituellement rapide dans ce genre de procédure.

L'armée a également procédé mardi à la démolition de l'habitation du terroriste ayant assassiné un jeune Israélien de 12 ans dans une attaque à l'arme à feu il y a neuf mois.