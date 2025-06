"On aurait dû utiliser la marine depuis longtemps" : Eliezer Marum analyse la première frappe navale contre les Houthis

L'ancien responsable militaire israélien Eliezer Marum a commenté sur i24NEWS l'utilisation inédite de la marine israélienne contre les Houthis au Yémen, une première depuis le début du conflit.

Une "boîte à outils" enfin exploitée

Articles recommandés -

"Les capacités de Tsahal sont extrêmement variées et nous avons une boîte à outils extrêmement importante", explique Marum, soulignant que "cette fois-ci, afin d'entretenir le blocus maritime contre les Houthis, on a utilisé la marine israélienne."

L'expert détaille les avantages stratégiques considérables des navires de guerre : "Les bateaux peuvent œuvrer dans des zones maritimes menacées par l'ennemi et porter atteinte de très, très loin avec une précision extrême à des cibles qui se trouvent à des centaines de kilomètres."

Supériorité tactique sur l'aviation

Contrairement aux raids aériens, "quand la marine est sur site, elle peut rester pendant très longtemps et attaquer quand c'est nécessaire", analyse Marum. "L'armée de l'air doit venir avec un vol au long cours et rentrer tout de suite après l'attaque, ce qui exige énormément d'énergie." Les navires comme le Saar 6 disposent en outre de systèmes défensifs avancés, "un dôme de fer comme on peut l'avoir au sol", permettant d'opérer en sécurité dans des eaux hostiles. Interrogé sur ce délai d'utilisation, l'ancien responsable a répondu : "Je pense qu'il aurait fallu utiliser cette capacité depuis longtemps. Ça n'est pas arrivé, je suis content qu'en fin de compte ce soit arrivé maintenant."

Une analyse qui souligne l'évolution tactique d'Israël face à la menace houthie persistante.