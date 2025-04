"On continuera notre mission de sauver des vies même cachés" : le témoignage d'un officier de la défense passive

Dans un témoignage aussi rare que saisissant, le Lieutenant-Colonel M., officier de réserve de l'unité nationale de défense passive israélienne, est intervenu de dos sur le plateau de l'émission Défense d'i24NEWS. Un choix contraint par les risques de poursuites judiciaires internationales qui planent désormais sur les militaires israéliens, mais qui n'a rien enlevé à la force de son message.

L'ingratitude turque au cœur du débat

Interrogé sur la décision de la Turquie de tourner le dos à Israël, alors même que les équipes israéliennes de secours avaient porté assistance au pays lors de précédentes catastrophes, l'officier va au-delà du simple constat d'ingratitude : "Je crois que c'est beaucoup plus que ça. Malheureusement, ce qu'on a vécu le 7 octobre veut tout dire."

Pour lui, il ne s'agit pas simplement d'un pays ou d'un gouvernement, mais d'une "mentalité", tout en prenant soin de préciser qu'il ne fait pas référence à une religion : "Je ne veux pas dire une religion, parce que j'ai beaucoup d'amis musulmans où il n'y a aucun rapport avec cette mentalité." Le Lieutenant-Colonel rappelle également son expérience personnelle en Turquie, où malgré les mises en garde concernant de potentiels dangers, l'accueil des citoyens ordinaires contrastait avec le discours officiel : "Je pense que ce n'est pas toute la Turquie, mais c'est surtout les dirigeants qui donnent cette image."

Un visage caché, une identité fière

L'un des moments les plus marquants de l'entretien survient lorsque Matthias Inbar souligne l'aspect choquant de cette situation : un sauveteur contraint de dissimuler son identité pour avoir porté secours à des vies humaines. "Ça me choque, ça me choque, ça fait de la peine aussi", reconnaît l'officier, avant d'ajouter avec détermination : "Mais si c'est comme ça que ça doit marcher, si le monde aujourd'hui est un petit peu à l'envers, on sait faire aussi avec ça." Cette contrainte, loin de décourager l'engagement humanitaire d'Israël selon lui, ne fera que modifier sa forme : "On le fera avec plus de modestie et plus en silence, sans faire montrer le visage. Israël sera toujours là."

"Sauver des vies, c'est notre ADN"

Le Lieutenant-Colonel M. explique clairement les raisons de son anonymat forcé : "Dans beaucoup de pays aujourd'hui, on essaie de poursuivre judiciairement les soldats de l'armée israélienne." Une situation paradoxale pour ceux qui, comme lui, se consacrent au sauvetage de vies. Malgré ces obstacles, il réaffirme avec conviction la mission fondamentale qui anime son unité et, selon lui, Israël tout entier : "En Israël, c'est dans notre mentalité, notre ADN, notre religion de sauver les autres et même si on doit se cacher, ce n'est pas un problème, on continuera à faire cette mission."

Il termine son intervention par une référence aux opérations militaires actuelles à Gaza, soulignant les sacrifices consentis pour épargner les civils : "Même dans la guerre qui se passe, nous avons perdu beaucoup de soldats seulement pour ne pas toucher des civils."

Une défense passive au rôle méconnu

Si l'identité du Lieutenant-Colonel reste protégée, son témoignage met en lumière le travail souvent méconnu de l'unité nationale de défense passive israélienne, dont les équipes interviennent régulièrement dans des zones de catastrophe à travers le monde.

Cette branche spécialisée de l'armée israélienne s'est forgée une réputation internationale d'excellence dans le domaine du secours d'urgence, déployant des moyens sophistiqués et un personnel hautement qualifié lors de tremblements de terre, tsunamis ou autres désastres naturels. Paradoxalement, c'est ce même savoir-faire humanitaire qui, dans le contexte géopolitique actuel, contraint certains de ses membres à dissimuler leur identité pour échapper à d'éventuelles poursuites judiciaires internationales - une situation que le Lieutenant-Colonel résume par ces mots : "Chacun a son but dans la vie, chacun a sa mentalité et sa façon de voir les choses." Ce témoignage poignant illustre les contradictions auxquelles sont confrontés ces "sauveurs de l'ombre", tiraillés entre leur mission humanitaire universelle et un environnement international de plus en plus hostile à l'égard d'Israël.