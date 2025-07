"On ne s'y habitue pas" : Be’er Sheva sous le choc des stigmates de la guerre avec l’Iran

Articles recommandés -

Racheli Amseli, secouriste bénévole à Be’er Sheva, a livré sur i24NEWS un témoignage bouleversant sur les frappes iraniennes de juin 2025 qui ont ravagé la ville. « Lors de l’impact sur l’hôpital Soroka, nous sommes arrivés en première ligne. Il fallait évacuer les patients au milieu des débris, des fenêtres brisées », raconte-t-elle. Le lendemain, un missile a frappé un quartier résidentiel : « Les familles, en pantoufles à 5h du matin, avaient tout perdu. Nous les aidions à récupérer une photo, un bijou cher », confie-t-elle, marquée par l’ampleur des destructions.

Mère de six enfants et grand-mère, Amseli évoque une rencontre émouvante : « Une femme m’a reconnue au travail, m’a enlacée en pleurant : ‘Vous êtes un ange.’ » Ces mots, dit-elle, portent son engagement. Pourtant, la douleur persiste. « Un troisième impact, à deux rues de chez moi, a détruit un immeuble. Ce n’est pas normal, on ne s’y habitue pas », martèle-t-elle. Les rescapés, relogés dans des hôtels, restent traumatisés : « Une dame m’a dit qu’elle ne dort plus, hantée par le bruit de l’explosion. »

Malgré une « routine » imposée par les alertes, Amseli souligne l’impact psychologique : « Ils ont tout perdu en une seconde. Continuer est un défi. » Son unité persévère, aidant à sauver des souvenirs précieux et à offrir du réconfort. « Être là pour eux, c’est ce qui nous donne la force », conclut-elle, dans une ville encore sous le choc des stigmates de la guerre avec l’Iran.