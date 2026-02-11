"On peut être orthodoxe et combattant" : premier exercice d'un bataillon de la brigade Hashmonaïm

Le bataillon "Yonatan" de la brigade Hashmonaïm (613) a achevé cette semaine son tout premier exercice de niveau bataillon sur le plateau du Golan, marquant la fin de son processus de certification opérationnelle et sa préparation au déploiement sur le terrain.

Au cours de cet entraînement, les forces ont simulé des combats en terrain ouvert, des raids offensifs ainsi que des opérations en zone urbaine. Il s’agit du premier bataillon régulier de cette brigade, créée pour intégrer des soldats issus du milieu orthodoxe au sein d’une unité combattante adaptée à leur mode de vie.

Dans le cadre de leur formation, les soldats ont suivi des cursus spécialisés en neutralisation d’explosifs, en appui-feu, en utilisation de drones, en lutte antichar et en tir de précision. Ces formations visent à permettre au bataillon d’opérer comme une unité organique pleinement autonome.

Le commandant des forces terrestres, le général Nadav Lotan, a salué une étape "historique". "On peut être orthodoxe et combattant, vous écrivez l’histoire", a-t-il déclaré aux soldats. Il a souligné que la brigade Hashmonaïm poursuit son ancrage comme brigade d’infanterie opérationnelle et que la création de ses bataillons constitue une avancée significative dans ce processus. "Vous opérez selon des standards élevés tout en préservant votre identité unique", a-t-il ajouté.

Le commandant du bataillon Yonatan, le lieutenant-colonel, le rabbin A., a pour sa part évoqué une période fondatrice. Selon lui, l’unité forme des combattants "animés de foi, courageux et exemplaires", engagés dans un processus progressif de construction et de confiance. Il a décrit l’exercice comme une étape clé vers la consolidation d’un bataillon d’infanterie de haute qualité, prêt à intervenir sur tous les fronts "avec puissance et créativité".