Opération "Chars de Gédéon" : une menace mortelle pour les otages, selon un rapport

Un nouveau rapport d'experts israéliens met en garde contre les dangers considérables que l'intensification des opérations militaires à Gaza fait peser sur les otages encore détenus par le Hamas. Ce document, co-rédigé par le professeur Hagai Levine, responsable de l'équipe santé du Forum des familles d'otages, et Tamir Pardo, ancien directeur du Mossad, dresse un constat alarmant de la situation.

Intitulé "Opération Chars de Gédéon : menace de mort immédiate pour les otages vivants et risque de perte des otages décédés", le rapport détaille comment l'élargissement prévu des combats dans la bande de Gaza augmente dramatiquement les risques pour les captifs, qu'ils soient vivants ou décédés.

"Les preuves indiquent un schéma inquiétant", affirme le document, citant une enquête du New York Times de mars 2025 qui a révélé qu'au moins 41 otages sont morts en captivité, avec des liens possibles entre l'escalade des combats et l'augmentation des décès parmi les otages. Les témoignages d'otages libérés décrivent un traitement considérablement dégradé après les frappes militaires, incluant violences physiques, entraves et réduction de nourriture. Les auteurs avertissent que la poursuite des opérations militaires, couplée à la désintégration de la structure de commandement du Hamas et aux conditions changeantes du terrain, pourrait entraîner la perte permanente des otages vivants et compromettre la récupération des dépouilles.

Le rapport identifie quatre dangers :

- Menace immédiate pour la vie des otages due aux opérations militaires, avec un risque croissant à chaque phase d'intensification des combats

- Détérioration médicale sévère liée aux conditions environnementales et aux mauvais traitements infligés par les ravisseurs

- Effondrement psychologique causé par une captivité prolongée et le sentiment d'abandon

- Perte définitive des otages décédés dont les dépouilles pourraient devenir irrécupérables

"La politique actuelle tue les vivants et efface les morts", déclare le professeur Levine. "Chaque bombardement, chaque retard, chaque indécision augmente le danger. Les otages vivants font face à un péril mortel immédiat, et nous risquons de perdre définitivement les défunts. Si nous continuons ainsi, nous perdrons à la fois les vivants et les morts. Nous devons tous les ramener — les vivants pour leur réhabilitation, les morts pour un enterrement digne en Israël. Israël peut maintenant choisir la vie et rapatrier tous les otages. C'est le moment de décider s'il faut sauver des vies ou les abandonner", a-t-il conclu.