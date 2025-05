Opération "Colère de Dieu" : l'alliance secrète entre Israël et l'Occident pour éliminer les terroristes de Munich

De nouveaux documents déclassifiés révèlent qu'une coalition secrète de 18 pays occidentaux a fourni des renseignements cruciaux au Mossad pour mener l'opération "Colère de Dieu", visant à éliminer les responsables palestiniens impliqués dans le massacre des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972.

Un réseau de renseignement clandestin nommé "Kilwat"

Selon des archives suisses découvertes par l'historienne Dr Aviva Gutman de l'Université d'Aberystwyth (Royaume-Uni) et révélées par le Guardian, un système secret de partage d'informations baptisé "Kilwat" a joué un rôle déterminant dans cette opération. Ce réseau, mis en place dès 1971, soit avant même le massacre de Munich, réunissait les services de renseignement de la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, la Suisse, l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest, entre autres.

"Je ne suis pas sûre que l'opération israélienne aurait été possible sans ces informations tactiques provenant des services de renseignement européens", a déclaré Aviva Gutman au quotidien britannique. "C'était un avantage considérable. Et il était très important pour l'institution de savoir qu'elle bénéficiait de ce soutien tactique."

Des informations d'une précision redoutable

Les milliers de câbles échangés via "Kilwat" contenaient des renseignements extrêmement détaillés : adresses de domiciles, descriptions de véhicules, déplacements d'individus ciblés et tactiques des organisations palestiniennes. Ces informations se sont avérées déterminantes pour localiser et éliminer les responsables présumés du massacre.

"Une grande partie des informations étaient très détaillées", souligne l'historienne. "Elles liaient des personnes à certaines attaques et fournissaient des renseignements qui auraient pu être très utiles." Elle ajoute que "les services occidentaux ont même partagé les résultats de leurs propres enquêtes sur les assassinats avec le Mossad, qui les a probablement exécutés."

Wael Zuaiter, considéré comme l'un des leaders de Septembre Noir en Europe, fut la première cible éliminée dans le cadre de l'opération. Assassiné par le Mossad en octobre 1972 dans le hall de son immeuble à Rome, il avait été signalé à plusieurs reprises dans les câbles "Kilwat" comme fournisseur d'armes et de soutien logistique à l'organisation terroriste.

Le Dr Mahmoud al-Mashari, représentant officiel de l'OLP en France, fut la deuxième victime. Tué en décembre 1972 par l'explosion d'un téléphone piégé dans son bureau parisien, il apparaissait également dans les télégrammes comme un recruteur de cellules terroristes sous couverture diplomatique.

Un autre cas notable concerne Ali Hassan Salameh, chef de l'organisation Septembre Noir. Le MI5 britannique avait fourni au Mossad sa seule photographie connue. Cette information mena cependant à une tragique erreur en juillet 1973, lorsque les agents israéliens abattirent par méprise le serveur marocain Ahmed Bouchiki à Lillehammer en Norvège, le confondant avec Salameh.

Un soutien en connaissance de cause

Si les pays occidentaux n'étaient peut-être pas informés initialement des intentions israéliennes, Aviva Gutman estime qu'ils ne pouvaient les ignorer longtemps: "Au début, les Occidentaux n'étaient peut-être pas au courant des assassinats, mais ensuite, de nombreux articles de presse et autres preuves ont laissé entendre ce que faisaient les Israéliens."

Ces révélations, 53 ans après les événements, jettent une nouvelle lumière sur la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste et sur les méthodes employées par les services occidentaux pour soutenir Israël dans sa traque des responsables du massacre de Munich, tout en maintenant une distance officielle avec les opérations d'élimination ciblée.