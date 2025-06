Opération conjointe à Gaza : Tsahal et le Shin Bet récupèrent la dépouille de l'otage thaïlandais Nattapong Pinta

Nattapong a été assassiné en captivité par les Brigades des moudjahidines, responsables de l'enlèvement et du meurtre de Shiri Bibas et de ses deux jeunes fils, Ariel et Kfir.

