Opération "Gardiens des murs" : un lynchage antisémite commis dans une ville mixte non reconnu comme un acte terroriste

Le tribunal de district de Haïfa a rendu ce vendredi une décision controversée concernant l'agression violente d'un résident juif survenue lors des émeutes de l'opération "Gardien des murs" en 2021. Selon le jugement, l'attaque, bien que motivée par des considérations nationalistes, ne constitue pas un "acte de terrorisme" au sens de la loi.

Le juge Erez Porat a déclaré que les cinq accusés — Noor Wached (26 ans), Shadi Mahmoud (28 ans), Joan Zubidat (25 ans), Adam Omar (23 ans) et le soldat de Tsahal Rani Abu Tarif (23 ans) — savaient pertinemment que la victime était juive. Cependant, il a estimé que leurs actes ne répondaient pas à tous les critères définissant le terrorisme selon la législation israélienne.

La victime, Beni Salman, alors âgé de 47 ans, ouvrier d'usine et ancien chauffeur de taxi, rentrait à pied chez lui dans le quartier de Kiryat Eliezer après avoir rendu visite à sa mère. En raison des troubles, les transports en commun ne fonctionnaient pas ce soir-là.

"Je me trouvais à seulement 100 mètres de mon domicile lorsque deux hommes masqués m'ont repéré et m'ont demandé si j'étais juif ou arabe", a témoigné Beni Salman dans une interviz à Walla. "J'ai essayé de faire semblant d'être défoncé, comme si je ne comprenais pas. Je pouvais me défendre contre deux personnes, mais ils ont commencé à crier 'Juif, Juif' et soudainement, une dizaine de personnes m'ont violemment frappé."

Grièvement blessé à la tête, Salman est parvenu à se traîner jusqu'à une maison voisine où une résidente a appelé les secours. "J'ai cru que j'allais mourir. Ils ont probablement pensé m'avoir tué," a-t-il confié.

Dans son jugement, le magistrat a reconnu la gravité de l'agression mais a considéré que plusieurs éléments constitutifs du terrorisme faisaient défaut. "Même si l'on peut dire qu'une attaque violente contre un Juif qui est médiatisée vise à instiller la terreur dans le public", le juge Porat a estimé que les accusés n'avaient montré "aucun signe extérieur qui donnerait à leurs actions une dimension terroriste", comme l'identification à une organisation terroriste.

Le tribunal a notamment relevé que "les faits se sont produits de nuit, dans un lieu isolé, non public" et que le motif principal des accusés semblait être "la protection du domicile de l'un des prévenus" dans un contexte de tensions généralisées.

Les cinq accusés ont finalement été reconnus coupables du délit de "sabotage aggravé", une qualification pénale sérieuse mais moins grave que celle d'"acte terroriste" requise par le parquet.

Ce jugement pourrait créer un précédent juridique concernant la qualification des violences intercommunautaires survenues pendant l'opération "Gardien des murs", qui avait vu éclater des affrontements entre communautés juives et arabes dans plusieurs villes mixtes d'Israël en mai 2021.