Opération "Réveil du Lion" : 204 victimes traitées par le Magen David Adom, dont 3 décès

Depuis le déclenchement de l'opération "Réveil du Lion" et la déclaration de l'état d'urgence spécial sur le front intérieur vendredi matin, les équipes du Magen David Adom (MDA) ont pris en charge 204 victimes selon un bilan détaillé publié par l'organisation de secours israélienne.

Le porte-parole de MDA, Zaki Heller, fait état de 3 décès, 2 blessés graves, 7 modérés, 159 légers et 33 personnes souffrant d'anxiété. Face à cette urgence, MDA a mobilisé ses 35 000 employés et volontaires, déployant l'ensemble de ses ambulances, unités de soins intensifs mobiles et véhicules d'intervention rapide.

Les zones les plus touchées révèlent l'ampleur des dégâts causés par les missiles iraniens. Dans la région de Tel-Aviv, 13 patients ont été évacués, dont 2 dans un état modéré et 11 légèrement blessés. À Ramat Gan, 30 victimes ont nécessité une évacuation : une femme de 74 ans évacuée en état critique est décédée à l'hôpital, un homme de 65 ans reste dans un état grave, tandis qu'une personne est modérément blessée et 27 autres légèrement atteintes.

Le bilan le plus lourd concerne Rishon Letzion, où 29 victimes ont été prises en charge. Une femme de 60 ans a été retrouvée sans signe de vie et déclarée morte sur place, tandis qu'un homme de 73 ans, évacué en état critique, est décédé à l'hôpital. Deux personnes restent modérément blessées et 25 autres légèrement touchées.

Au-delà des impacts directs, MDA recense 5 victimes de débris et d'éclats d'obus, ainsi que 94 personnes blessées en se dirigeant vers les abris, témoignant de la panique générale. L'organisation procède également à l'évacuation de patients en soins intensifs, de prématurés et d'autres malades vulnérables vers des installations protégées.

Face à une pénurie critique de sang, MDA lance un appel urgent aux donneurs, particulièrement ceux de groupe O, les invitant à consulter le site national de don du sang pour localiser les centres de collecte opérationnels.