Organisation sioniste mondiale : face à la polémique, le Likoud retire la candidature de Yair Netanyahou

Le fils du Premier ministre israélien, Yair Netanyahou, ne sera finalement pas nommé à un poste au sein de l’Organisation sioniste mondiale. Son nom a été retiré de la liste des membres exécutifs soumise au vote dimanche, après une forte opposition des partis de gauche et de l’opposition.

L’affaire a débuté la semaine dernière, lorsque le ministre Miki Zohar, président du Likoud international, a conclu un accord de répartition des postes qui prévoyait de confier à Yair Netanyahou la direction du département de la communication et de la diaspora. La révélation de cette nomination a provoqué un tollé, entraînant le retrait de plusieurs partis de l’accord et le report du vote initialement prévu mercredi.

Lors du dépôt des nouvelles listes ce dimanche, le nom de Yair Netanyahuo a été retiré, mais le vote final n’a pas encore eu lieu. Le ministre Zohar affirme que la nomination n’est pas définitivement écartée.

Parallèlement, le parti Yesh Atid est resté en dehors de la répartition des postes clés. Une rotation de la présidence entre Yaakov Hagoel et le rabbin Doron Peretz, du mouvement Mizrahi international, est envisagée, mais les négociations restent suspendues.

Samedi soir, Miki Zohar a défendu sa décision de présenter la candidature de Yair Netanyahou sur Channel 12, expliquant avoir proposé le poste de sa propre initiative, sans intervention du Premier ministre. Il a dénoncé une campagne médiatique ayant conduit l’opposition à se retirer de l’accord.

Yesh Atid avait réagi en dénonçant une nomination jugée « scandaleuse » et en affirmant qu’il s’opposerait à toute tentative d’accorder une fonction publique au fils du Premier ministre, qu’il accuse d’incitation à la division depuis l’étranger alors que ce dernier vit à Miami.

D'autres partis se sont vivement opposés à cette candidature pour les mêmes raisons, mettant en avant la personnalité clivante de Yair Netanyahou, connu pour ses déclarations incendiaires sur les réseaux sociaux qui lui ont déjà valu plusieurs procès. Autant d'agissements incompatibles avec les valeurs fédératrices de l'Organisation sioniste mondiale, ont)ils affirmé.