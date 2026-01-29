Otages du 7 octobre : le bilan d’une mission sans précédent du renseignement militaire israélien

Face au choc du 7 octobre, l’armée israélienne avait mis en place dès les premières heures une structure exceptionnelle pour faire face à l’ampleur inédite des enlèvements perpétrés par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Une cellule opérationnelle dédiée aux prisonniers et disparus a ainsi été créée au sein du renseignement militaire (Aman), sous la conduite du commandement des opérations spéciales, avec pour mission de protéger les otages, déterminer leur sort et œuvrer à leur retour.

Cette cellule, composée de militaires d’active, de réservistes et de conseillers spécialisés, a fonctionné sans interruption tout au long de la guerre. Selon son bilan, 168 otages ont été ramenés vivants en Israël, tandis que les corps de 87 autres ont été récupérés.

Un responsable de haut rang de cette structure raconte l’ampleur du chaos initial. Le matin du 7 octobre, aucune entité n’était préparée à gérer un enlèvement de masse d’une telle ampleur. Pendant plusieurs semaines, l’incertitude a été totale : près de 3 000 personnes étaient alors portées disparues, faisant craindre un scénario de milliers d’otages. Ce n’est qu’à la fin de l’année 2023 que les autorités ont pu établir avec certitude le chiffre de 251 personnes enlevées, civils, soldats et ressortissants étrangers. Grâce à un travail intensif associant également des centres civils, ce nombre a progressivement été réduit.

Le défi central était avant tout de l'ordre du renseignement. Les équipes ont mené des recherches approfondies pour localiser les otages à Gaza, en distinguant ceux encore en vie de ceux qui avaient été assassinés. Il s’agissait d’identifier qui détenait les otages vivants, où ils se trouvaient et dans quel état, tout en limitant les risques pour ceux dont la localisation restait incertaine. Une tâche rendue particulièrement complexe par les déplacements constants des otages et par le cloisonnement extrême de l’information au sein du Hamas.

Autre dilemme majeur : préserver les sources de renseignement. À plusieurs reprises, l’armée a dû arbitrer entre l’élimination immédiate de terroristes et le maintien en vie de cibles clés afin de conserver des canaux d’information cruciaux. Ce choix a parfois généré des tensions avec le commandement Sud.

Le responsable évoque également des opérations parmi les plus complexes jamais menées, notamment celle ayant permis de retrouver la dépouille de Ran Gvili. Dans ce cas précis, même le Hamas ignorait l’emplacement exact. Plusieurs scénarios avaient été étudiés avant d’identifier un cimetière à l’est de la ville de Gaza, puis le lieu précis. Plus de 2 000 personnes ont participé à l’effort global, dont une majorité de réservistes.

38 otages ont été assassinés en captivité dans des circonstances diverses, auxquels s’ajoutent ceux tués le jour même de l’attaque du 7 octobre 2023. Jusqu’au dernier cessez-le-feu, les équipes ont continué à préparer des opérations de sauvetage, y compris certaines qui n’ont jamais été rendues publiques et qui ont échoué pour des raisons opérationnelles.

Avec le recul, malgré ce que ce responsable qualifie de "faillite immense" du 7 octobre, il estime que l’État et Tsahal peuvent aussi revendiquer une fierté collective pour les moyens mobilisés, la coopération entre les services et l’appui du commandement militaire. Un effort hors norme, dont l’objectif reste, selon lui, d’achever la mission et de permettre au pays de se reconstruire à partir de cette épreuve.