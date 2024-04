Otages : "la proposition égyptienne au Hamas est une capitulation humiliante et un danger existentiel pour notre Etat" (Smotrich)

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a lancé dimanche un ultimatum au Premier ministre Benjamin Netanyahou et a déclaré que si le Premier ministre « décide d'agiter un drapeau blanc et d'annuler immédiatement l'ordre de rentrer à Rafah », le gouvernement qu'il dirige, dans lequel Smotrich est membre - "n'a pas le droit d'exister".

Dans une vidéo publiée par le ministre avant les vacances, il a déclaré : "Le Premier ministre et les accords de médiation égyptiens qui ont mis fin aux cycles précédents lorsque le Hamas était vivant et lui ont permis de se renforcer encore et encore, c'est exactement ce que vous avez mené dans le passé pendant deux décennies et c’est exactement ce que nous avons promis de ne plus faire cette fois-ci". "Accepter l’accord égyptien est une capitulation humiliante et cela accorde la victoire aux nazis sur le dos des centaines de soldats héroïques de Tsahal tombés au combat – et constitue un danger existentiel immédiat pour l’État d’Israël", a-t-il affirmé.

Yaïr Lapid, le chef de l'opposition, a répondu à Betsalel Smotrich : "Le gouvernement a une majorité à la Knesset pour l'accord sur les otages, et si Smotrich a mentionné les nazis, c'est exactement ce que les Juifs n'avaient pas pendant la Shoah : un gouvernement juif qui les sauverait". Si le parti de Smotrich quitte la coalition, le gouvernement de Netanyahou dépendra de la coopération de Benny Gantz, chef du parti centriste Unité nationale, qu'il a fait passer de l'opposition à la coalition pour faire partie d'un gouvernement de guerre. Samedi, le Hamas a publié une vidéo de deux otages vivants : Keith Siegel, qui a été kidnappé à son domicile à Kfar Gaza avec sa partenaire Aviva, et Omri Miran, qui a été kidnappé à son domicile à Nahal Oz devant de sa famille. En réponse à la vidéo, les familles ont affirmé : « Le signe de vie est la preuve la plus claire que le gouvernement israélien doit tout faire pour approuver un accord pour la libération des otages avant le Jour de l'Indépendance. Les otages vivants doivent revenir et les assassinés doivent être enterrés dignement".