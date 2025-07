Ouverture des demandes d’indemnisation pour les dommages indirects de l’opération "Réveil du Lion"

Articles recommandés -

L’Autorité fiscale israélienne a ouvert un système en ligne permettant aux entreprises de déposer des demandes d’indemnisation pour les dommages économiques subis lors de l’opération « Réveil du Lion», selon i24NEWS. Ces dommages incluent les frais fixes et les salaires versés malgré une baisse d’activité. Les entreprises éligibles, ouvertes avant le 31 mai 2025, avec un chiffre d’affaires annuel en 2022 compris entre 12 000 et 400 000 shekels, peuvent prétendre à une indemnisation si leur chiffre d’affaires a chuté d’au moins 25 % (rapport mensuel) ou 12,5 % (rapport bimestriel) en mai-juin 2025. Les conditions incluent la soumission de rapports périodiques de TVA et de retenues salariales pour cette période.

Les demandes doivent être déposées via le site de l’Autorité fiscale, sous l’onglet « Dommages indirects - Réveil du Lion », pour la période mai-juin 2025, jusqu’au 20 octobre 2025. Les indemnisations seront versées sous 7 à 14 jours dans la plupart des cas. En cas de vérification approfondie, une avance de 60 % du montant sera versée sous 21 jours, et 10 % supplémentaires sous 150 jours si aucune décision n’est prise. Bientôt, des indemnisations pour les dommages directs (bâtiments, équipements) et les pertes de loyers seront également disponibles.