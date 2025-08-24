Articles recommandés -

Les cérémonies traditionnelles de Seli’hot débuteront dans la nuit de lundi à mardi au Mur occidental de Jérusalem, marquant le lancement d’un mois de prières et de rassemblements spirituels. Cette année, les événements prendront une dimension particulière, avec la participation de survivants de captivité, de familles d’otages et de milliers de fidèles attendus sur l’esplanade.

La Fondation pour le patrimoine du Mur occidental a annoncé que 19 grandes cérémonies seront organisées tout au long du mois d’Eloul et pendant les Dix Jours de pénitence, précédant Yom Kippour. Pour permettre au plus grand nombre de participer, les offices seront accompagnés de chantres, de systèmes de sonorisation renforcés et d’écrans géants. Les prières seront également retransmises en direct vers des dizaines de lieux à travers Israël et dans le monde.

Selon la Fondation, les Seli’hot de cette année seront particulièrement chargées d’émotion et dédiées à plusieurs intentions : le retour des otages détenus à Gaza, la sécurité des soldats de Tsahal et des forces de défense, la guérison des blessés et la protection de l’État d’Israël.

La première cérémonie, qui débutera à 00h15, sera notamment marquée par la présence de familles d’otages et de personnes libérées de captivité. "Les Seli’hot rassemblent le peuple d’Israël dans toute sa diversité", a déclaré la Fondation, appelant les fidèles à venir tôt dans le mois afin d’éviter les foules et de garantir la sécurité de tous.

En parallèle, le public est invité à participer à des visites guidées spéciales dans la vieille ville et les tunnels du Mur, ainsi qu’à découvrir le spectacle "La Porte du Ciel" et d’autres sites patrimoniaux ouverts exceptionnellement jusque tard dans la nuit.