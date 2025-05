Paix israélo-palestinienne : entre idéalisme et pragmatisme, le débat fait rage sur i24NEWS

Au lendemain du Forum des Peuples pour la Paix, les analystes s'interrogent : la réconciliation est-elle encore possible après le 7 octobre ?

"Oeuvrez à la paix, car même en temps de guerre, on ne commence que par la paix." Cette citation talmudique, mise en avant par l'interview diffusée de Maoz Zinon lors du débat politique d'i24NEWS mardi soir, résume toute la complexité du conflit israélo-palestinien analysé par Dror Even Sapir, Maurice Ifergan et Myriam Shermer.

Un militant face à la tragédie personnelle

Maoz Zinon, organisateur du Forum des Peuples pour la Paix tenu la semaine dernière à Jérusalem, incarne le paradoxe d'un militant pour la paix frappé par la barbarie. Ses deux parents ont été assassinés à Be'eri le 7 octobre, mais sa conviction demeure inébranlable : "Celui qui ne recherche pas la paix ou la justice oublie une composante très centrale dans son judaïsme." "La France, après s'être battue contre tous ses voisins européens et avoir payé le prix de millions de victimes lors de deux guerres mondiales, s'est associée à ses plus grands ennemis pour construire l'Europe. Il fallait faire de l'ennemi du passé le partenaire de l'avenir", explique-t-il, plaidant pour une réconciliation israélo-palestinienne inspirée du modèle franco-allemand.

Le scepticisme des analystes

Face à cet idéalisme affiché, les trois analystes d'i24NEWS se montrent nettement plus réservés. Dror Even Sapir exprime sans détour son scepticisme : "Je n'y crois pas. La majorité des Israéliens, lorsqu'ils envisagent une éventuelle paix, n'envisagent pas de réconciliation." Selon lui, une paix pragmatique, basée sur des "relations de bon voisinage entre deux peuples séparés", constitue un objectif plus réaliste. Myriam Shermer apporte une nuance historique cruciale, contestant l'idée selon laquelle "tous les conflits se terminent dans les mêmes circonstances auxquelles on aurait pu parvenir avant." Elle rappelle avec pertinence que 1945 n'était pas 1939, soulignant que "la guerre fait partie du processus de paix" et qu'elle permet parfois de "créer une nouvelle réalité sur le terrain."

Oslo, un traumatisme encore présent

Maurice Ifergan, quant à lui, puise dans l'histoire récente pour justifier son pessimisme : "J'y ai cru dans les années 90. Le processus de paix et Oslo nous a montré le contraire." Il pointe du doigt la transformation du conflit : "Tant que le conflit sera devenu un conflit religieux, ne redeviendra pas un conflit nationaliste, il n'y a pas de solution."

Cette analyse résonne particulièrement après les événements du 7 octobre, qui ont profondément marqué la société israélienne et remis en question de nombreuses certitudes sur la possibilité d'une coexistence pacifique.

Entre pragmatisme et résignation

Le débat révèle un fossé générationnel et idéologique. D'un côté, des militants comme Zinon, soutenus par des messages de Macron, de l'UE ou d'Abou Mazen, continuent de croire en la réconciliation. De l'autre, des analystes politiques prônent un pragmatisme qui confine parfois à la résignation.

Dror Even Sapir conclut par une formule tempérée : "Si on se concentre sur les aspects pragmatiques et l'intérêt bien compris des deux peuples, on peut peut-être parvenir à une période plus ou moins longue de tranquillité." Une vision qui, sans nier l'idéal de paix, reconnaît les limites du possible dans le contexte actuel.

Ce débat illustre parfaitement les tensions qui traversent la société israélienne post-7 octobre : entre la nécessité de préserver l'espoir et la dure réalité du terrain, entre l'idéalisme de ceux qui cherchent encore la paix et le pragmatisme de ceux qui n'y croient plus.