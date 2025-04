Pape François et le monde juif : le Frère Coudray décrypte un héritage complexe

A quelques heures de l'annonce du décès du Pape François à l'âge de 88 ans, i24NEWS a recueilli l'analyse du Frère Louis-Marie Coudray, figure respectée du dialogue interreligieux au sein de l'Église catholique. Son intervention, empreinte de nuances et de profondeur, éclaire d'un jour nouveau les relations complexes qu'entretenait le Souverain Pontife avec la communauté juive et l'État d'Israël, particulièrement depuis le 7 octobre.

Un héritage "riche et varié"

D'emblée, le religieux français a tenu à souligner la richesse de l'héritage laissé par Jorge Mario Bergoglio, décrivant un pontificat marqué par "la nouveauté d'avoir été à la fois traditionnel et en même temps [porté par] un grand souci des pauvres". Pour Frère Coudray, le Pape argentin était "fondamentalement un disciple de Jésus-Christ, qui se rapprochait de l'Évangile plus que des structures et des institutions", avec une attention particulière portée à ce que l'on a appelé "les périphéries". Cette particularité n'empêchait pas François de s'inscrire dans une continuité avec ses prédécesseurs : "On a, à la suite du Concile Vatican II, comme une continuité entre Paul VI, Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et le pape François, avec chacun une caractéristique et des accents différents suivant leur personnalité."

Des relations "difficiles" mais une position "ferme" contre l'antisémitisme

Interrogé sur les relations entre le Pape François et la communauté juive, le Frère Coudray n'a pas éludé les tensions récentes : "Si je me fie au développement de ces derniers mois, c'était une relation qui a été un petit peu difficile, parce qu'on sait qu'il a pris des positions qui parfois ont été incomprises ou qui ont été comprises avec la sensibilité qu'il y a depuis le 7 octobre." "Depuis le 7 octobre, on peut dire que tout le monde est à fleur de peau", a-t-il souligné, reconnaissant que certaines paroles pontificales "ont été très mal vécues par la communauté juive". Néanmoins, le religieux a insisté sur la constance de la position du Pape en matière de lutte contre l'antisémitisme : "Ce qui est certain, c'est qu'il est dans la même ligne. [...] Son message qu'on appelle le message Urbi et Orbi, le message de Pâques, était dans sa ligne de pensée qui a été de toujours condamner l'antisémitisme. Et de dire que, comme ses prédécesseurs, un chrétien ne peut pas être antisémite."

Entre appels à la paix et rencontres avec les familles d'otages

Frère Coudray a également remis en perspective les appels au cessez-le-feu formulés par le Pape : "Il est certain qu'il avait eu des prises de position appelant à un cessez-le-feu. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus choquant d'avoir un pape qui appelle à continuer la guerre. Un pape doit avoir une parole de paix." Le religieux a rappelé que François avait reçu des familles d'otages, tout en étant "très sensible à la souffrance de la communauté chrétienne qui est à Gaza". Cette double attention reflète, selon lui, "son souci face à toute souffrance humaine".

La controverse de la crèche de Noël : "une erreur" de communication

L'un des moments les plus éclairants de l'entretien a concerné la controverse née autour d'une image du Pape se recueillant devant une crèche où l'enfant Jésus était posé sur un keffieh palestinien. Sur ce point précis, Frère Coudray a été catégorique : "J'irais même au-delà de l'incompréhension. Je pense que là, c'est une erreur. Ces images n'auraient jamais dû exister." Il a expliqué cette position en distinguant l'inculturation légitime de la foi et l'ambiguïté théologique : "Autant je peux comprendre qu'on puisse effectivement veiller à une inculturation de la foi chrétienne qui est universelle, autant lorsqu'il y a une image qui a une ambiguïté au niveau théologique, il faut l'éviter." Le religieux a cependant tenu à réaffirmer que pour le Pape François, "il n'y avait aucune ambiguïté au niveau de la foi sur le lien avec le judaïsme, sur l'importance du judaïsme existant aujourd'hui, sur le fait que Jésus était juif et que l'Église primitive était juive et que ce sont les racines de notre foi."

Une fidélité inébranlable à l'héritage de Vatican II

En conclusion de son intervention, Frère Coudray a insisté sur ce qu'il considère comme l'essentiel : "Sur tout le chemin qui a été fait depuis Vatican II pour les relations entre juifs et chrétiens, il n'y a eu aucune inflexion." Il a cité en exemple "sa condamnation encore hier de l'antisémitisme et son rappel du souci pour les otages dans son message d'hier".

Cette analyse rejoint d'ailleurs l'hommage rendu par le président israélien Isaac Herzog, qui a salué le message "d'unité et de paix" du Pape défunt - preuve, selon le religieux, que "la plupart du temps, le message du Pape François arrivait convenablement jusqu'ici en Israël." Frère Coudray a conclu en affirmant que sur "l'essentiel des relations entre juifs et chrétiens, je dirais qu'il n'a pas bougé d'un iota, il n'a pas bougé d'un youd" - utilisant délibérément un terme hébreu pour souligner la permanence de l'engagement pontifical envers le dialogue judéo-chrétien. Cette analyse nuancée du Frère Louis-Marie Coudray offre ainsi une clé de lecture précieuse pour comprendre l'héritage complexe mais fondamentalement positif que laisse le Pape François dans les relations entre catholiques et juifs, au-delà des incompréhensions et des tensions conjoncturelles liées au contexte géopolitique actuel.