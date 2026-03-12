Pesticides interdits : Israël renforce les contrôles sur les produits agricoles palestiniens

Israël va renforcer considérablement la surveillance des produits agricoles provenant des zones de l’Autorité palestinienne après la découverte de niveaux inquiétants de pesticides dans plusieurs fruits et légumes. La décision a été prise lors d’une réunion tenue mercredi par le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), le général Yoram Halevi, en présence de responsables de l’administration civile ainsi que de représentants des ministères israéliens de la Santé, de l’Agriculture et de l’unité de contrôle des végétaux et des animaux.

Cette réunion fait suite à des résultats jugés préoccupants lors d’analyses menées sur des produits agricoles importés. Les autorités israéliennes ont décidé d’étendre fortement les contrôles aux points de passage, avec la possibilité d’inspecter jusqu’à 100 % des cargaisons selon l’évaluation des risques. Les produits prélevés seront désormais stockés dans des entrepôts jusqu’à la réception des résultats des laboratoires, conformément aux procédures du ministère de la Santé et sous la responsabilité de distributeurs israéliens agréés.

Des inspections supplémentaires seront également menées directement dans les zones de culture par des laboratoires autorisés. Les agriculteurs et distributeurs qui enfreignent la réglementation s’exposeront à des sanctions administratives, notamment des amendes, la confiscation de garanties financières ou leur retrait de la liste des fournisseurs autorisés.

Le général Halevi a affirmé que les autorités israéliennes appliqueront désormais la loi sur la sécurité alimentaire "sans indulgence ni compromis", soulignant que les critiques publiques formulées sur ce sujet étaient justifiées.

Ces mesures interviennent après la présentation de données alarmantes lors d’une réunion de la commission de la santé de la Knesset. Selon les chiffres communiqués, près d’un concombre sur deux et presque une tomate sur deux provenant de l’Autorité palestinienne contenaient des pesticides interdits. Les analyses ont également révélé la présence de neurotoxines organophosphorées dans 14 % des échantillons, substances susceptibles de nuire au développement des fœtus et des nourrissons et d’augmenter le risque de maladie de Parkinson. Dans certains cas, un seul légume contenait jusqu’à cinq pesticides différents.

Les débats ont également mis en lumière un problème dans l’application des procédures : les produits étaient parfois mis en vente avant même la réception des résultats des analyses, ce qui a conduit à la commercialisation de milliers de tonnes de légumes avant la détection des anomalies.