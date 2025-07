Plage de Tel Aviv : un employé de l'ambassade turque arrêté pour voyeurisme sur des mineures

Articles recommandés -

Un employé diplomatique turc a été placé en détention provisoire après avoir été surpris en train de photographier des adolescentes dans les vestiaires d'une plage de Tel-Aviv. Omar Safa Khosi, 29 ans, travaillant à l'ambassade de Turquie, est soupçonné d'avoir pris des clichés de deux jeunes filles de 13 ans vendredi dernier sur la plage Frishman.

L'incident s'est produit dans les douches publiques de la plage, équipées de simples portes en plastique sans rideaux. "Je suis entrée dans la petite cabine, je me suis douchée en maillot de bain, et j'ai remarqué qu'il y avait un téléphone au-dessus de ma tête qui me prenait en photo", a rapporté la victime à ses proches.

La jeune fille a immédiatement identifié un homme aux cheveux courts de l'autre côté de la cloison. Alertées par ses cris, d'autres femmes présentes sur les lieux sont intervenues, contraignant le suspect à sortir de sa cachette. Les surveillants de plage ont rapidement fait appel aux forces de l'ordre.

Les policiers du commissariat de Tel-Aviv Lev et des combattants de l'unité Yasam ont procédé à l'arrestation du suspect. Lors de l'audience, le représentant de la police a qualifié l'acte de "grave", précisant qu'il s'agissait de "photographier des mineurs sous la douche, certains en maillot de bain, d'autres nus".

Bien que l'analyse approfondie du téléphone ne soit pas encore terminée, les enquêteurs présents sur place affirment avoir découvert des images à caractère sexuel. Le suspect ne conteste pas avoir pris ces photos.

La défense a plaidé pour une libération sous assignation à résidence, mettant en avant le statut diplomatique du prévenu. L'avocat a souligné que son client, ressortissant étranger travaillant à l'ambassade turque, ne disposait d'aucun moyen de perturber l'enquête et ne connaissait pas suffisamment le pays pour bénéficier d'aides extérieures.

Une lettre officielle du consul turc, également transmise au ministère israélien des Affaires étrangères, garantit la présence de l'employé pour toute procédure d'enquête nécessaire, proposant une forme d'assignation à résidence dans les locaux diplomatiques.

Malgré ces garanties diplomatiques, le juge a décidé de prolonger la détention du suspect de trois jours. Sa décision se fonde sur l'existence d'un "risque qu'il nuise à la procédure d'enquête", soulignant que "les relations et connaissances du suspect en Israël sont inconnues" à ce stade.