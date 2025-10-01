Plus de 100000 fidèles rassemblés au Mur des Lamentations pour les prières de Seli’hot

À la veille de Yom Kippour, plus de 100 000 personnes se sont réunies dans la nuit de mardi à mercredi sur l’esplanade du Mur des Lamentations à Jérusalem, pour la grande prière des Seli’hot qui clôt le cycle liturgique de l’année juive. L’événement, empreint d’émotion, a été marqué par la présence de survivants de captivité et d’attentats : Elia Cohen et sa compagne, la rescapée du festival Nova Ziv Avud, ainsi qu’Omer Shm Tov, Romi Gonen et Yelena Trofnov.

Le public présent leur a réservé une ovation nourrie, saluant leur courage et leur résilience. Le rabbin du Kotel et des lieux saints, Shmuel Rabinovitch, a dirigé une prière spéciale pour le retour des otages encore détenus à Gaza, ainsi que pour le repos des victimes et la protection des soldats de Tsahal.

De nombreuses personnalités religieuses et politiques ont assisté à la cérémonie, parmi lesquelles les Grands Rabbins d’Israël, Yitzhak Yosef et David Yosef, le rabbin Kalman Meir Bar, le rabbin Yaakov Shapira, ainsi que le maire de Jérusalem, Moshe Lion.

Compte tenu de l’affluence massive, la prière a été retransmise en direct sur écrans géants autour de la Vieille Ville, notamment à la porte de Jaffa et sur la place Tsahal, permettant à tous de s’associer à ce moment de ferveur et d’unité.