Plus de 2 100 nouveaux logements approuvés pour les implantations de Judée-Samarie

Le Conseil supérieur de planification de l’Administration civile, organe relevant du ministère israélien de la Défense, a approuvé l’avancement de 2 162 unités de logement dans plusieurs implantations de Judée-Samarie. Cette décision s’inscrit dans la politique d’expansion des implantations menée par le gouvernement israélien ces dernières années.

La plus importante part de ce programme concerne l’implantation de Gvaot, dans le Goush Etzion, où 1 006 logements ont franchi une étape majeure du processus d’approbation. Ce projet devrait transformer en profondeur cette localité, qui ne compte aujourd’hui que quelques dizaines de familles, en permettant l’arrivée de plusieurs milliers de nouveaux résidents. Créée en 1997 comme un quartier rattaché à l’implantation d’Alon Shvut, Gvaot avait obtenu le statut officiel d’implantation indépendante en mars 2025.

Dans la région de Samarie, 922 logements ont également été approuvés à un stade préliminaire pour l’implantation de Har Bracha. Selon les estimations, ce projet pourrait à terme tripler la taille de la communauté, qui compte actuellement environ 3 500 habitants.

Par ailleurs, 234 unités de logement ont reçu leur approbation finale à Kiryat Arba, localité située à proximité d’Hébron, dans le sud de la Judée-Samarie.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a salué cette avancée, estimant qu’elle contribuait à renforcer la présence israélienne sur le territoire ainsi que la sécurité du pays. Il a également affirmé que ces projets permettaient de consolider des réalités sur le terrain et d’empêcher l’émergence d’un "État terroriste arabe" au cœur d’Israël.

Depuis son entrée au gouvernement, Smotrich est l’un des principaux artisans de l’accélération du développement des implantations en Judée-Samarie. Cette politique s’est notamment traduite par l’autorisation de nouvelles implantations, la régularisation rétroactive de certains avant-postes et une augmentation significative du nombre de projets immobiliers approuvés à différents stades de planification.