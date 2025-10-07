Plus de 3 000 cyclistes partis de la frontière avec Gaza pour réclamer le retour des otages

Plus de 3 000 cyclistes ont pris le départ mardi dès 6h29 dans un grand rassemblement cycliste organisé à la frontière avec Gaza à l’occasion du deuxième anniversaire du 7 octobre. Intitulée « Rouler jusqu’à ce que tous reviennent », l’initiative, portée par l’association « Frères et sœurs d’armes », entend marquer la mémoire des victimes tout en faisant pression pour la libération des personnes encore détenues à Gaza.

La mobilisation matinale, lancée sous la conduite de Chaïm Yelin, précède la cérémonie centrale prévue à 8h15 près du site de Nova, où prendront la parole — entre autres — Itzik Horn, père d’Eitan Horn toujours otage, et Gilad Golan, père du r.s. (rés.) Shagai Golan, tombé en défendant Be’eri le 7 octobre. L’hommage sera accompagné par l’orchestre Hatikvah et la chanteuse Akhinoam Nini.

Chaïm Yelin a rappelé la gravité du jour : « Il y a deux ans nous nous sommes réveillés pour le jour le plus sombre de l’histoire d’Israël… Nous voulons nos 48 otages de retour. Assez de guerre, assez de deuil. Que l’État redevienne fidèle à ses valeurs. »

Dans un communiqué, « Frères et sœurs d’armes » a souligné que la forte affluence dès l’aube envoie « un message clair de solidarité, d’engagement et de mémoire » et a lancé un appel aux politiques : « Ne torpillez pas l’accord — le peuple n’abandonnera pas, jusqu’à ce que tous reviennent. »