Polémique en Israël : le ministre Amichai Eliyahou affirme que "toute la bande de Gaza sera juive"

Le ministre israélien du Patrimoine, Amichai Eliyahou, a déclenché une vive controverse sur la station de radio Kol Berama, déclarant : « Le gouvernement s’engage à faire disparaître Gaza. Grâce à Dieu, nous éradiquons ce mal. Toute la bande de Gaza sera juive. » Il a ajouté : « Nous ne devons pas nous préoccuper de la famine dans la bande. C’est insensé. » Ces propos, rapportés par i24NEWS, ont suscité un tollé politique.

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a qualifié ces déclarations de « désastre moral et diplomatique », affirmant : « Les soldats de Tsahal ne se battent pas pour anéantir une population civile, mais pour libérer les otages et garantir la sécurité d’Israël. » La députée Efrat Rayten a dénoncé un « ministre prônant des crimes de guerre », exigeant une condamnation ferme du gouvernement. Gilad Kariv a fustigé : « La présence d’Eliyahou au gouvernement est une honte pour Israël et le peuple juif. Netanyahou, par sa lâcheté politique, met le pays en danger. »

Ces déclarations, dans un contexte de négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages, ravivent les tensions autour de la rhétorique extrémiste d’Eliyahou, déjà critiqué pour ses propos en 2023 sur une « bombe atomique » à Gaza.