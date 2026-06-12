Pour la première fois depuis des décennies, Tsahal déploie des avant-postes à la frontière jordanienne

L'armée israélienne a mis en place, au cours de l'année écoulée, plusieurs avant-postes de sécurité dans la zone tampon située entre la clôture frontalière et le fleuve Jourdain, le long de la frontière avec la Jordanie. Selon un reportage de la radio militaire Galei Tsahal, il s'agit d'une mesure sans précédent depuis plusieurs décennies, rappelant le modèle des anciennes implantations du Nahal qui assuraient autrefois une présence sécuritaire permanente dans la région.

Les nouveaux postes ont été établis sur le territoire israélien, à l'est de la clôture existante, et sont occupés en permanence par des soldats réservistes. Présentés sous la forme de fermes agricoles sécurisées, ils visent à renforcer le contrôle du terrain et à assurer une présence continue dans un secteur considéré comme de plus en plus sensible sur le plan sécuritaire.

La frontière israélo-jordanienne suit officiellement le cours du Jourdain, mais une clôture avait été construite dans les années 1970 plus à l'ouest, à proximité de la route 90, afin de créer une zone de sécurité militaire. Après la signature du traité de paix entre Israël et la Jordanie en 1994, la plupart des positions militaires permanentes avaient été abandonnées.

Face à l'évolution des menaces régionales et aux préoccupations croissantes concernant la frontière orientale, l'idée d'un retour à une présence permanente a progressivement gagné du terrain. Selon le rapport, le commandant du Commandement central, le général de division Avi Bluth, a approuvé au cours de l'année écoulée la création de plusieurs nouveaux sites, alors que des projets similaires avaient auparavant été rejetés.

Les avant-postes ont notamment été installés face aux localités de Tomer et Pezael. Parallèlement, l'establishment sécuritaire a créé un nouveau centre de commandement dédié à la surveillance de la frontière orientale.

Ces derniers mois, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est rendu sur place, tandis que le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a supervisé un exercice de grande ampleur destiné à évaluer la préparation des forces dans ce secteur.

Dans une déclaration officielle, Tsahal a confirmé l'existence de ces nouvelles positions, précisant qu'elles sont tenues par des unités de défense territoriale et qu'elles s'inscrivent dans un effort plus large visant à renforcer la protection de la frontière orientale et la sécurité des habitants de la région.