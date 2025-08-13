Pourquoi Paris voit dans la reconnaissance d’un État palestinien un atout pour la sécurité d’Israël
Dans une tribune, l’ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, défend la reconnaissance par Paris d’un État palestinien comme un levier pour isoler le Hamas.
L’annonce par Emmanuel Macron de la reconnaissance prochaine d’un État palestinien a suscité de vives réactions en Israël. Dans une tribune publiée mardi dans le Haaretz, l’ambassadeur de France à Tel-Aviv, Frédéric Journès, défend cette initiative comme un « investissement dans la sécurité à long terme » d’Israël et de la région, et non comme une victoire pour le Hamas.
Selon le diplomate, depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas, la guerre à Gaza s’est enlisée, faisant plus de tort à Israël qu’elle ne lui apporte de sécurité. Le Hamas, qui a commis « le pire massacre antisémite depuis la Shoah », n’a pas réussi à provoquer l’affrontement régional qu’il espérait, mais continue de plonger Gaza dans la tragédie.
À l’ONU, la France se félicite d’avoir obtenu l’isolement diplomatique du Hamas, grâce à un texte porté par plusieurs pays arabes et musulmans – Arabie saoudite, Égypte, Jordanie, Qatar – condamnant le mouvement, appelant à son désarmement et exprimant leur volonté de normaliser leurs relations avec Israël. Un engagement inédit, motivé aussi par l’urgence de mettre fin à la crise humanitaire à Gaza. M. Journès souligne l’ampleur du drame : 5 000 enfants de moins de 5 ans admis pour malnutrition en juillet, villes détruites, files d’attente pour l’aide alimentaire… Une situation qui nourrit le terrorisme et alimente l’antisémitisme à travers le monde.
La France a largué plus de 40 tonnes d’aide depuis la Jordanie, mais seule la réouverture des accès terrestres et un cessez-le-feu peuvent répondre aux besoins et permettre la libération des otages. Pour Paris, un cessez-le-feu doit s’accompagner d’une vision politique : un futur État palestinien débarrassé du Hamas et dirigé par des responsables refusant la violence. Offrir une perspective politique crédible, affirme-t-il, c’est priver le Hamas de son principal argument et renforcer la légitimité d’Israël en tant qu’État démocratique aspirant à la paix. Le Hamas, qui rejette la solution à deux États, ne peut se prévaloir d’aucun succès. Pour l’ambassadeur, la reconnaissance d’un État palestinien vise à marginaliser les extrémistes et à saisir une occasion unique de bâtir une paix durable, avec le soutien conjoint de pays occidentaux, arabes et musulmans. Israël, conclut-il, a aujourd’hui le choix de « faire du 7 octobre l’anniversaire de la défaite de la barbarie ».