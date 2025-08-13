Pourquoi Paris voit dans la reconnaissance d’un État palestinien un atout pour la sécurité d’Israël

Articles recommandés -

L’annonce par Emmanuel Macron de la reconnaissance prochaine d’un État palestinien a suscité de vives réactions en Israël. Dans une tribune publiée mardi dans le Haaretz, l’ambassadeur de France à Tel-Aviv, Frédéric Journès, défend cette initiative comme un « investissement dans la sécurité à long terme » d’Israël et de la région, et non comme une victoire pour le Hamas.

Selon le diplomate, depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas, la guerre à Gaza s’est enlisée, faisant plus de tort à Israël qu’elle ne lui apporte de sécurité. Le Hamas, qui a commis « le pire massacre antisémite depuis la Shoah », n’a pas réussi à provoquer l’affrontement régional qu’il espérait, mais continue de plonger Gaza dans la tragédie.

À l’ONU, la France se félicite d’avoir obtenu l’isolement diplomatique du Hamas, grâce à un texte porté par plusieurs pays arabes et musulmans – Arabie saoudite, Égypte, Jordanie, Qatar – condamnant le mouvement, appelant à son désarmement et exprimant leur volonté de normaliser leurs relations avec Israël. Un engagement inédit, motivé aussi par l’urgence de mettre fin à la crise humanitaire à Gaza. M. Journès souligne l’ampleur du drame : 5 000 enfants de moins de 5 ans admis pour malnutrition en juillet, villes détruites, files d’attente pour l’aide alimentaire… Une situation qui nourrit le terrorisme et alimente l’antisémitisme à travers le monde.

La France a largué plus de 40 tonnes d’aide depuis la Jordanie, mais seule la réouverture des accès terrestres et un cessez-le-feu peuvent répondre aux besoins et permettre la libération des otages. Pour Paris, un cessez-le-feu doit s’accompagner d’une vision politique : un futur État palestinien débarrassé du Hamas et dirigé par des responsables refusant la violence. Offrir une perspective politique crédible, affirme-t-il, c’est priver le Hamas de son principal argument et renforcer la légitimité d’Israël en tant qu’État démocratique aspirant à la paix. Le Hamas, qui rejette la solution à deux États, ne peut se prévaloir d’aucun succès. Pour l’ambassadeur, la reconnaissance d’un État palestinien vise à marginaliser les extrémistes et à saisir une occasion unique de bâtir une paix durable, avec le soutien conjoint de pays occidentaux, arabes et musulmans. Israël, conclut-il, a aujourd’hui le choix de « faire du 7 octobre l’anniversaire de la défaite de la barbarie ».