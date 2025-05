Première mondiale à l'hôpital Sheba : un cœur artificiel révolutionnaire sauve un homme de 50 ans

Une innovation médicale révolutionnaire vient de s'écrire à l'hôpital Sheba de Tel Hashomer. Les chirurgiens ont réalisé jeudi avec succès la première transplantation d'un cœur artificiel de nouvelle génération CARMAT chez un homme dans la cinquantaine souffrant d'insuffisance cardiaque sévère touchant les deux ventricules.

Cette intervention chirurgicale exceptionnelle, destinée à servir de pont vers une future greffe de cœur humain, représente un espoir concret de sauvetage et d'amélioration substantielle de la qualité de vie.

Une révolution technologique

Contrairement aux dispositifs LVAD existants qui ne soutiennent que le ventricule gauche, le cœur CARMAT remplace intégralement la fonction des deux ventricules cardiaques. Grâce à ses technologies d'autorégulation et son design biomimétique innovant, il reproduit remarquablement le fonctionnement du cœur humain tout en permettant une mobilité élevée.

Sheba's hospital

"Ce cas exigeait une réflexion hors du commun pour trouver la solution thérapeutique optimale", explique le professeur Leonid Sternik, directeur du service de chirurgie cardiaque à Sheba. "L'innovation qui sauve des vies fait partie de l'ADN de Sheba. Il s'agit d'une percée majeure, non seulement pour sauver des vies, mais aussi pour améliorer fondamentalement leur qualité."

Réponse au déficit d'organes

"Cette transplantation représente une avancée significative pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque terminale, particulièrement face à la pénurie de cœurs disponibles en Israël", souligne le professeur Avi Morgan, directeur chirurgical de l'unité de transplantation cardiaque. Les résultats cliniques internationaux sont encourageants : plus de 100 transplantations Aeson® ont été réalisées en Europe, avec un taux de survie d'environ 90% à six mois chez les patients en état critique. Les études démontrent également une amélioration des fonctions rénales et hépatiques.

Excellence multidisciplinaire

L'unité de transplantation de Sheba, qui a déjà traité plus de 300 patients nécessitant une assistance mécanique cardiaque avancée, mobilise une équipe pluridisciplinaire expérimentée. "Le cœur artificiel CARMAT offre une nouvelle espérance aux patients en insuffisance cardiaque terminale", conclut le professeur Yael Peled, directrice médicale de l'unité. "Il donne du temps, de l'espoir et une chance de vivre en attendant une donation de cœur humain."

Cette prouesse technique confirme le leadership de Sheba dans le traitement des pathologies cardiaques les plus complexes.