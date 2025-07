Près de deux ans après le massacre, Benjamin Netanyahou se rendra ce jeudi au kibboutz Nir Oz

Articles recommandés -

Près de deux ans après le massacre du 7 octobre 2023, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rendra ce jeudi à Nir Oz, un kibboutz ravagé par l’attaque du Hamas, pour sa première visite en 636 jours. Ce déplacement suscite une indignation profonde parmi les survivants et les familles endeuillées de ce kibboutz, où un quart des habitants ont été tués ou enlevés, devenu un symbole d’abandon institutionnel.

Rauma Kedem, qui a perdu six proches dans la tragédie, a dénoncé cette visite dans une lettre à Ynet : « Deux ans après ? Le sang de ma fille, de mon gendre et de mes petits-enfants est sur tes mains. Tu as abandonné ce kibboutz. N’ose pas fouler ces chemins où mes petits-enfants jouaient. »

Danny Elgart, dont le frère Itzik, otage, a été retrouvé mort en février, manifeste également sur place. « Netanyahou a raté le train. Il ne peut pas venir maintenant pour une opération de communication », a-t-il déclaré, critiquant l’absence du Premier ministre depuis l’attaque. Les familles exigent que cette visite ne serve pas des objectifs politiques et demandent des comptes sur les défaillances ayant permis ce drame. Ce déplacement, dans un climat de tension, ravive les plaies d’une communauté encore marquée par l’horreur.