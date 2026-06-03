Primark enfin accessible à la livraison en Israël

Bonne nouvelle pour les amateurs israéliens de Primark. L’enseigne britannique de mode à bas prix, absente du marché israélien, devient désormais accessible grâce à un nouveau service de livraison depuis le Royaume-Uni.

L’initiative est portée par la société israélienne Shiptanbul, qui lance un système permettant aux clients de commander directement sur le site britannique de Primark puis de recevoir leurs achats en Israël.

Le service repose sur le système « Click & Collect » proposé par l’enseigne au Royaume-Uni. Les clients effectuent leur commande sur le site de Primark, sélectionnent un point de retrait à Londres puis transmettent leur code de réservation à Shiptanbul. L’entreprise se charge ensuite de récupérer les articles en magasin avant de les expédier vers Israël.

Le délai de livraison annoncé est d’environ deux semaines.

« Les Israéliens sont fous de Primark. Certains choisissent même leur destination de vacances en fonction de la présence d’un magasin de l’enseigne », explique Yoni Yishai, directeur général de Shiptanbul, cité par Israel Hayom.

Selon lui, le succès de la marque s’explique notamment par ses prix particulièrement compétitifs par rapport au marché israélien.

Pour les colis pesant entre un et trois kilos et dont la valeur reste inférieure au seuil d’exonération fiscale de 75 dollars, les frais de livraison devraient varier entre 60 et 100 shekels.

L’entreprise affirme également vouloir réduire ces coûts à l’avenir en fonction de l’évolution des tarifs du fret aérien entre Londres et Israël.

Shiptanbul recommande dans un premier temps de privilégier les vêtements, les articles pour enfants, les pyjamas et les produits textiles, plus légers et plus économiques à transporter.

À l’inverse, les objets de décoration et les articles pour la maison sont déconseillés en raison de leur poids et de leur volume, qui augmentent fortement les frais d’expédition.

Cette nouveauté pourrait séduire de nombreux consommateurs israéliens, alors que Primark reste l’une des enseignes de mode les plus populaires auprès des voyageurs israéliens en Europe.