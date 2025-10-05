Prison de Ktziot : une militante pro-palestinienne de la flottille pour Gaza mord une gardienne

Un incident inhabituel s’est produit dimanche soir à la prison israélienne de Ktziot, dans le sud du pays. Une militante espagnole pro-palestinienne, arrêtée après avoir participé à la « Flottille de la liberté pour Gaza » menée par Greta Thunberg, a mordu une gardienne alors qu’elle recevait des soins médicaux. La surveillante a été légèrement blessée, selon les médias israéliens.

https://x.com/i/web/status/1974930826833117460 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La militante devait initialement être expulsée lundi vers l’Europe, mais à la suite de cet incident, elle sera présentée devant un tribunal afin de statuer sur la prolongation de sa détention, a rapporté Channel 12.

En parallèle, les autorités israéliennes ont confirmé que Greta Thunberg serait expulsée lundi vers la Grèce, après que l’ambassade d’Athènes a accepté d’assurer sa prise en charge, la Suède ayant refusé d’intervenir. L’incident survient alors que les participants à la flottille, interceptée par la marine israélienne la semaine dernière, continuent de susciter de vives tensions diplomatiques. Certains militants ont accusé Israël de mauvais traitements en détention, des accusations fermement rejetées par le ministère israélien des Affaires étrangères, qui a dénoncé des « mensonges grossiers » et assuré que « tous les droits légaux des détenus ont été respectés ».