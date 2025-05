Projet d'assassinat contre Ben Gvir : jusqu'à 5 ans de prison pour les accusés

Le tribunal du district de Beer-Sheva vient de prononcer des peines de prison allant de 3,5 à 5 ans contre les individus impliqués dans le complot visant à assassiner le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Cette décision résulte d'un accord de plaider-coupable entre le parquet et les accusés. L'accord a considérablement réduit la gravité des charges initiales. L'accusation de "complot pour aider l'ennemi", passible de la perpétuité voire de la peine capitale, a été remplacée par celle de "divulgation d'une décision de trahison", un chef d'accusation bien moins sévère.

Le ministre Ben Gvir a vivement réagi à cette décision : "Le parquet brade mon sang - et celui de tous les ministres israéliens. L'accord signé avec les terroristes qui prévoyaient de m'assassiner avec un lance-roquettes est une honte. Un tel accord envoie un message qui encourage le terrorisme : 'Continuez à tenter des assassinats contre des représentants du gouvernement, vous vous en tirerez à bon compte'." Il a ajouté : "L'absurdité est doublement grave quand on réalise que personne ne s'est donné la peine de me consulter avant de conclure cet accord, en violation de la loi. Ce n'est pas seulement une atteinte personnelle, c'est une atteinte au pays tout entier."

L'affaire remonte à novembre dernier, lorsque le Shin Bet et la police avaient inculpé trois individus qui projetaient d'assassiner le ministre et son fils Shuva'el. Selon l'acte d'accusation, le principal accusé, Ismail Ibrahim Awadi, avait contacté plusieurs organisations, dont le Hamas et le Hezbollah, pour obtenir financement et formation en vue de perpétrer des attaques contre des responsables israéliens. Les suspects avaient notamment surveillé les déplacements du ministre et de son fils, étudié leurs véhicules et le dispositif de sécurité les entourant.