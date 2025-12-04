Projet de loi sur l'exemption militaire : Boaz Bismuth affirme qu'"on ne peut pas forcer les gens à s’enrôler"

Alors que Benjamin Netanyahou tente d’accélérer l’adoption de la loi élargissant les exemptions de service militaire pour les hommes orthodoxes, le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Boaz Bismuth, a suscité une vive controverse en déclarant qu’« on ne peut pas forcer les gens à s’enrôler ».

Le Premier ministre cherche à limiter l’ampleur de la contestation publique en avançant rapidement, malgré les réticences internes. Sous pression des partis orthodoxes, il a d’ailleurs annulé in extremis une déclaration prévue mardi, jugée contre-productive par Shas et Judaïsme unifié de la Torah, qui craignent une flambée de tensions. Netanyahou a tout de même demandé des éclaircissements sur le calendrier législatif et a dépêché Bismuth pour rencontrer les responsables juridiques de la Knesset. Ceux-ci ont rappelé qu’aucune « procédure accélérée » législative n’était possible et que celles-ci devaient être respectées. La commission tiendra néanmoins trois séances la semaine prochaine pour préparer la loi avant ses lectures finales.

Dans une interview au magazine haredi Mishpacha, Bismuth a rejeté l’idée de sanctions généralisées contre les réfractaires : « Les mettre tous en prison ? Absurde. J’aime et respecte les Haredim, je ne laisserai pas cela arriver. »

Ses propos ont déclenché l’indignation du collectif Mères au Front, qui réclame sa démission immédiate. « Les citoyens peuvent être obligés de servir : cela s’appelle la loi sur le service de sécurité », a rétorqué le mouvement, accusant Bismuth d’entériner une discrimination institutionnalisée.